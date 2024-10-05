預報誤差害颱風假不準？　賈新興：要求準度超過目前科學能力

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颱風預報落差害停班課不準？　賈新興：要求準度超過目前科學能力

記者黃翊婷／綜合報導

颱風山陀兒已經減弱為熱帶性低氣壓，但各界對於颱風路徑預報落差仍有許多討論。氣象專家賈新興認為，「現在的防災決策乃至於停班課決策，我們所要求的準度，都已經超過目前科學的能力」，不管是颱風還是一般的天氣預報，大家一定要意識到並接受一件事，「唯一不變的，就是會變」。

颱風路徑預報落差爭議。（圖／翻攝自Facebook／賈新興）

▲氣象署颱風路徑預報誤差表。（圖／翻攝自Facebook／賈新興，下同。）

針對颱風路徑預報落差的議題，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興4日在臉書發文分享自己的見解，他表示，目前國際上對於颱風預報所參考的資料，以及預報的策略即系集預報概念，都是大致相同的，大約自2015年起，各國已大幅提升預報誤差，就近3年的資料看來，日本、美國、台灣誤差都是在70至80公里左右，這就是目前科學的能力。

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颱風路徑預報落差爭議。（圖／翻攝自Facebook／賈新興）

▼▲美國、日本的預報誤差表。

颱風路徑預報落差爭議。（圖／翻攝自Facebook／賈新興）

賈新興直言，「但現在的防災決策乃至於停班課決策，我們所要求的準度，都已經超過目前科學的能力」，就算是AI，過去的實戰經驗也不夠多，無法滿足一些物理的定律，所以不論是一般天氣預報或是梅雨、冷高壓、颱風預報，都應該留意最新預報，「大家一定要意識到並能接受它，唯一不變的，就是會變」。

此外，基隆市長謝國樑4日也提到氣象署預報資料有落差。氣象署預報中心主任陳怡良表示，不同的劇烈性災害天氣，預報能力也不同，針對短延時強降雨，以及颱風單一雨帶帶來的瞬間強降雨，全世界氣象預報科技能力有限。

陳怡良提到，氣象署採即時監測彌補強降雨預報能力不足處，提供即時監測資料，這幾天風力雨量最新觀測也持續提供給各界，短延時強降雨提早預警時間有限，僅能依據即時監測，各縣市政府停班停課決策除了參考氣象資料外，也可以依據很多其他考量，包括災害等考量，颱風雨帶預測有限，即使全世界有很多模式也很難預測。

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