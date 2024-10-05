山陀兒襲台3天！彰化科技執法抓401件違規　國庫進帳130萬

▲彰化10月1日新增25處起科技執法。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣警局自10月1日起，新增25支的科技執法系統，其中有4支將特別針對「未禮讓行人」加強取締，凡是汽車前懸或是機車進入行人穿越道，經科技執法將違規行為錄影，員警審核後製單，最高可開罰6000元，山陀兒颱風來襲3天狂拍401件，若依最高罰鍰，就為國庫進帳1,304,400元。

▲彰化10月1日新增25處起科技執法。

這25處新增的科技執法系統主要取締超速、闖紅燈等違規行為，其中在和美鎮彰新路5段與嘉卿路口、道周路與鹿和路6段路口、二林鎮斗苑路4段與太平路1段路口、二城路6號前等4個路口，還將兼顧取締「未禮讓行人」的違規行為。只要汽車前懸或是機車前輪進入行人穿越道線，經員警審核後開單，最高可處6000元罰鍰。

彰化警方表示，這些科技執法系統的設置地點包括彰化市、員林市、大村鄉、鹿港鎮、秀水鄉、福興鄉、溪州鄉、田尾鄉、和美鎮、伸港鄉、溪湖鎮、埔心鄉、埔鹽鄉、田中鎮、二林鎮及芳苑鄉等地。

山陀兒颱風假連放2天，科技執法依然不打烊，自10月1日執法3天來共取締401件，超速288件可處1200元至2400元罰鍰、超過規定最高時速40公里則依第43條處6000元至3萬6000元罰鍰；闖紅燈108件處1800元至5400元罰鍰；車不禮讓行人5件、依第44條處1200元至6000元罰鍰。若均依最高罰計算，401件違規共為國庫進帳1,304,400元。

違規類型 件數 罰款範圍(新台幣) 超速 288件 1200元至2400元，超過規定最高時速40公里處6000元至3萬6000元 闖紅燈 108件 1800元至5400元 車不禮讓行人 5件 1200元至6000元 合計 401件 依最高罰計算，共為國庫進帳130萬4400元

▲彰化10月1日至10月3日起科技執法開抓401件。

▼▲彰化10月1日新增25處起科技執法。



