山陀兒餘威超兇「金山日雨量破600mm」！鄭明典2張圖揭主因

▲新北市金山區北海岸一帶4日下起強降雨，多處地區積水或道路不通。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者閔文昱／綜合報導

山陀兒雖從颱風減弱為熱帶性低氣壓，但4日仍有部分地區下暴雨，其中北海岸一帶災情慘重，根據中央氣象署資訊，位於新北市金山區的三和觀測站，24小時累積雨量已突破600毫米。對此，前氣象局長鄭明典也解釋了造成東北角和北海岸持續降雨的原因。

根據氣象署24小時累積雨量資訊，數據顯示新北市金山區最高，達621.0毫米，萬里區的508.5毫米，石門區的490.0毫米，同樣突破400毫米的還有淡水區416.0毫米，其中金山、萬里、三芝、石門區的降雨等級更被升級為紫色的「超大豪雨」。

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▲鄭明典說明東北角和北海岸持續降雨的原因。（圖／翻攝自Facebook／鄭明典，下同）

對此，鄭明典在臉書發文說明，由於東南季風增強，推著山陀兒颱風持續向西走，後在菲律賓東側轉往西北，此時與「繞台灣氣流」輻合，並與「東北季風」相遇，因此在台灣東北部海面產生持續對流，帶來持續性降雨。

另外，從高空天氣圖（200百帕）來看，南亞反氣旋隨著季節轉換南移，但有高空槽接近，形成類似「梅雨期」的高空氣流型態，形成有利對流的「分流」流場，提供了強烈中尺度對流雲簇發展的條件。

氣象署則表示，4日驚人的降雨除了受低氣壓等因素影響外，主要也與地形因素有關，不過入夜後雨勢會漸漸緩和。