金屬碎片射破擋風玻璃！　貨車司機「頭胸濺血」險奪命

▲金屬碎片射破擋風玻璃，貨車司機頭胸濺血失去意識。（圖／翻攝自X）



記者張方瑀／綜合報導

泰國春武里府近日發生一起驚險車禍，一名42歲貨車司機在行駛途中遭到不明金屬碎片射穿擋風玻璃，導致頭部與胸部重傷，隨後車輛失控側翻，行車紀錄器畫面也記錄下驚悚瞬間，所幸烏塔蓬送醫後救回一命。

綜合外媒報導，這起事故發生在9月26日下午，當時貨車司機烏塔蓬（Utthapong Tubtimthong）正駕駛貨車前往蘇凡納布國際機場送貨，結果突然有金屬碎片高速射向車輛，擊穿擋風玻璃後，連同玻璃碎片一起擊中烏塔蓬的胸部和頭部，造成他當場失去意識。

從曝光的行車紀錄器畫面可以看到，烏塔蓬昏迷後，車輛因此失控，撞上道路右側護欄後，衝向左側並翻覆進入路旁水溝。事發後一旁的其他車輛也迅速避開，所幸未釀成更大的事故。

警方到場後，迅速將烏塔蓬送往春武里府醫院進行治療，幸好救回一命，但因頭部和胸部受傷，仍在住院觀察。

警方表示，金屬碎片來源不明，尚不清楚是由其他車輛掉落，還是有人故意投擲，目前還在進行調查。

★畫面恐造成不適，請斟酌觀看。

