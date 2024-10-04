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社會 社會焦點 保障人權

車禍賠40萬他恨6年！狂潑噁臭穢物　彰化暴走男這下慘了

▲▼大便,屎（圖／Pixabay）

▲彰化陳男朝盧男潑灑咖啡色膏狀穢物（示意圖／翻攝自Pixabay）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名陳姓暴走男，不滿6年前因為車禍賠償盧男40萬元，年初帶著裝有穢物的玻璃瓶前往對方家，邊罵邊將穢物潑向對方、客廳沙發、牆壁，導致全沾滿咖啡色膏狀物，臭氣難聞，盧嚇得狂喊「救命」，全案進入司法審理，陳男辯稱玻璃瓶裝的只是「菜尾」，也沒有開口罵人，法官不採信，依犯恐嚇危害安全罪，判處有期徒刑2月，可易科罰金。

判決指出，陳男於2018年間，與盧男發生車禍，涉過失傷害及肇事逃逸，經調解後賠償40萬元。事發後陳男認為盧要求償金額太高，遭到盧詐欺，才被迫同意調解，因此心生不滿。

今年2月4日上午，陳男帶著裝有穢物的玻璃瓶，直闖盧男住家，盧一見到有陌生人進屋，立即要求他離開，2人起爭執，陳將玻璃瓶內穢物潑向盧及客廳沙發、牆壁，再將玻璃瓶砸向地上，盧嚇得狂喊「救命」。

庭訊中陳男辯稱玻璃瓶裝的是「菜尾」，也是等盧男走出門外後，他才進入其住處內，也沒有罵對方，但法官發現陳男所辯與監視錄影影像不符，無法採信。

法官審酌被告未思理性解決紛爭，以侵入住處，潑灑穢物、砸玻璃瓶、辱罵等方式，造成盧男心生恐懼，至今也未賠償對方，犯恐嚇危害安全罪，判處有期徒刑2月，可易科罰金。全案可上訴。

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