他衝路中間「救蜥蜴」　下秒遭女司機撞飛命危

▲男子衝路中間救蜥蜴，下秒遭女司機撞飛命危。（圖／翻攝自X）



記者張方瑀／綜合報導

巴拉圭一名男子日前為了拯救卡在道路中間的蜥蜴，冒險下車走到路中間，沒想到卻遭一輛疾駛而來的汽車撞飛，傷勢嚴重，目前仍在加護病房接受治療。

根據TMZ報導，這起事件發生在9月29日，當時33歲男子路易斯（Luis Ricardo Coronel）開車經過米西奧內斯省PY04公路時，發現有一隻綠鬣蜥（iguana）四肢朝上躺在路中間，所以他決定將車停在路邊後，直接下車救起綠鬣蜥。

沒想到正當路易斯拎著綠鬣蜥的尾巴，準備跑回路邊時，突然有一輛藍色轎車疾駛而來，直接將他撞飛。由於衝擊力道猛烈，路易斯頭部受到重創，臉部、手臂、臀部、腿部都有骨折，目前仍在加護病房進行治療。

路易斯的妻子表示，肇事的女駕駛米爾薩（Mirtha Delgado）至今未現身向他們致歉，也完全沒有聯繫他們。

車禍影片在網路上曝光後，也引發不少討論，部分網友指責司機肇逃的惡劣行徑，也大讚路易斯拯救蜥蜴的行為十分善良；不過也有人認為，路易斯隨意在高速公路中間下車的行為太過魯莽。

★影片恐造成不適，請斟酌觀看。

