他衝路中間「救蜥蜴」　下秒遭女司機撞飛命危

▲男子衝路中間救蜥蜴,下秒遭女司機撞飛命危。(圖/翻攝自X)



記者張方瑀/綜合報導

巴拉圭一名男子日前為了拯救卡在道路中間的蜥蜴,冒險下車走到路中間,沒想到卻遭一輛疾駛而來的汽車撞飛,傷勢嚴重,目前仍在加護病房接受治療。

根據TMZ報導,這起事件發生在9月29日,當時33歲男子路易斯(Luis Ricardo Coronel)開車經過米西奧內斯省PY04公路時,發現有一隻綠鬣蜥(iguana)四肢朝上躺在路中間,所以他決定將車停在路邊後,直接下車救起綠鬣蜥。

沒想到正當路易斯拎著綠鬣蜥的尾巴,準備跑回路邊時,突然有一輛藍色轎車疾駛而來,直接將他撞飛。由於衝擊力道猛烈,路易斯頭部受到重創,臉部、手臂、臀部、腿部都有骨折,目前仍在加護病房進行治療。

路易斯的妻子表示,肇事的女駕駛米爾薩(Mirtha Delgado)至今未現身向他們致歉,也完全沒有聯繫他們。

車禍影片在網路上曝光後,也引發不少討論,部分網友指責司機肇逃的惡劣行徑,也大讚路易斯拯救蜥蜴的行為十分善良;不過也有人認為,路易斯隨意在高速公路中間下車的行為太過魯莽。

★影片恐造成不適,請斟酌觀看。



In Paraguay ???????? , a man’s attempt to help an injured lizard on the road turned into a tragic accident.



On Sunday morning, Luis Ricardo Coronel, 33, was hit by a blue Toyota IST driven by Mirtha Tereza Delgado while trying to rescue a teju guasu (a large lizard) that he saw… pic.twitter.com/Cddspfp1CT