消防員還沒12點「穿制服」買飯被公審　現職消防嘆：我們也是人

記者黃翊婷／綜合報導

一名網友3日目擊一名消防人員還沒中午12點，就穿著「制服」外出買便當，而且一口氣買15個也沒有事先打電話，於是將照片PO上網批評，結果反遭千名網友留言反駁。還有一名消防人員無奈表示，他們是24小時待命，有人有空就會趕快出去買飯，大家才有辦法輪流吃，「我們也是人，也是媽生的。」

▲原PO的文章截圖。（圖／翻攝自Facebook／匿名公社）

原PO在臉書「匿名公社」發文，控訴有消防人員還沒中午12點午休，就穿著「制服」出來買便當，一次買15個也不事先打電話，文末還附上一個憤怒的表情符號。

[廣告]請繼續往下閱讀...

但文章公開之後，吸引超過千名網友留言，大家都不挺原PO，甚至有人認為原PO是故意反串，「支持消防隊」、「消防人員又不是上班族，誰在跟你中午12點休息」、「有需要這樣？買個便當也要公審」、「哇靠，消防的執勤時間是隨時待命的，又不是固定休息，尊重辛苦的職業好嗎」、「難道警察、消防人員他們都不能出來買便當嗎」。

還有一名消防人員留言回應，他們是24小時待命，雖然有2個小時的休息時間，但需要大家輪流排休息時段，所以有人有空的時候就會趕快出去買飯，這樣大家才有辦法輪流吃，「我們也是人，也是媽生的」，況且照片中的同仁穿的也不是制服，希望原PO能先了解消防人員的執勤制度再來討論。