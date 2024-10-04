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山陀兒豪雨肆虐！基隆日雨量78年來最高　謝國樑：市府全力救災

▲基隆日雨量78年來最高紀錄 謝國樑：市府全力搶險投入救災。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆日雨量78年來最高紀錄，謝國樑指示市府全力搶險救災。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

山陀兒颱風豪大雨侵襲，基隆測站3日下午5點日雨量「累積達365毫米」，打破1980年最高單日351毫米紀錄，創下基隆氣象站設站78年來的單日雨量新紀錄，市長謝國樑昨（3日）晚間徹夜坐鎮市災害應變指揮中心，密切關注各地狀況，今（4日）上午趕往多處進行勘查，積極指揮各局處進行搶險救災。

基隆市自3日上午開始變遭遇連續多小時的強降雨襲擊，深溪路、新豐街口發生山坡滑動淹沒路面及多輛機車，更導致車輛無法通行，中正公園義七路也有小規模土石流掩蓋路面，謝國樑一早就趕到幾個災區進行勘查，同時也感謝當地海中天及麗景江山兩個社區借道供車輛單向通行，讓兩地交通不致於完全中斷。

▲基隆日雨量78年來最高紀錄 謝國樑：市府全力搶險投入救災。（圖／記者郭世賢翻攝）

工務處長陳耀川說明，深溪路跟新豐街交界處因為大雨造成大規模崩塌，長度大概100米，市政府已經全力動員機器跟人力進場搶修，預計在4日下午5點之前會把人行道先搶通，讓行人跟緊急救災的車輛可以通行，並在星期六、日全力搶通，預計6日之前搶通道路。

謝國樑轉達他與議員討論，深溪路跟新豐街交界處被掩埋的機車目測大概是20至30台左右，初步沒有證據顯示有汽車被埋進去，依照工務處說明，希望4日下午5點先整理出緊急通道供醫療跟緊急使用，在周末會積極進場施作，希望在7日上班以前能夠恢復全線通車。

▲基隆日雨量78年來最高紀錄 謝國樑：市府全力搶險投入救災。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲深溪路、新豐街口發生山坡滑動淹沒路面。

謝國樑說，3日傍晚氣象署跟水保署發布了紅色警戒，市府就立即全部進行撤離，他自己還親自去培德路一位蔡阿伯的家裡敲門，對方原本不願意，到最後好不容易才說動他依照市府安排撤離。他強調，市府完完全全都按照中央指示在執行撤離相關工作，但基隆市環山，市府很積極地隨時密切掌握天氣並隨時調整，各地的排水系統功能都是非常穩定，只要沒有強降雨之後，大概10分鐘以內水就會全部退掉，他到10幾個地方巡視都是這樣，市府同仁非常努力在做好每一樣工作。

市府工務處已調動機具，迅速排除各地受災道路的障礙。高速公路局已協助處理國道上的部分阻礙，恢復民眾運用國道通行的便利性。市府感謝各界的支援，並呼籲市民雨雖已暫緩，亦請隨時注意最新通行與災防資訊，確保自身安全。此外，多處發生土石流並進行人員撤離的區域，皆位於土石流潛勢區域外，謝國樑指出，本次降雨量創下歷史新高，未來將重新審視並調整土石流潛勢區域，以便更精準應對極端氣候下的潛在風險。

謝國樑也說，今日照常上班及上課的決策，是基北北桃四縣市共同生活圈，依據中央氣象署提供數據所作決定，儘管氣象預報與實際雨量有所落差，市府將與氣象署深入討論此現象是否與氣候變遷和極端天氣相關，本次豪雨最大時段1小時雨量接近100毫米，情況異常嚴峻。

▲基隆日雨量78年來最高紀錄 謝國樑：市府全力搶險投入救災。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼基隆市副市長邱佩琳提供物資給國軍弟兄們補充體力。

▲基隆日雨量78年來最高紀錄 謝國樑：市府全力搶險投入救災。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆日雨量78年來最高紀錄 謝國樑：市府全力搶險投入救災。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆日雨量78年來最高紀錄 謝國樑：市府全力搶險投入救災。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆日雨量78年來最高紀錄 謝國樑：市府全力搶險投入救災。（圖／記者郭世賢翻攝）

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