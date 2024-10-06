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基隆首屆城市馬拉松登場！獨特市區路線「吸引5千位跑者報名」帶動地方觀光發展


▲▼2024基隆城市半程馬拉松新聞專題。（圖／記者周宸亘攝）

▲天公作美！在藍天白雲下，近5,000位跑者在基隆火車站前的國門廣場開跑，揭開第一屆基隆城市半程馬拉松的序幕。（圖／記者周宸亘攝，下同）

記者萬玟伶／基隆報導

基隆市終於在10月6日迎來備受期待的城市盛事——基隆城市半程馬拉松！這場賽事不僅是這座山海城市的首屆城市馬拉松，經過颱風過境的基隆，也在老天賞臉下得到相當適合跑馬的和煦天氣。本次活動由基隆市政府指導、基隆市好馬長跑協會主辦，起跑點特別設在基隆火車站前的國門廣場，象徵這座城市迎接四方來客的熱情。據主辦單位統計，此次馬拉松共集結5,000多名選手，六成為基隆在地人、四成來自全台各地，此次的路跑路線也特別經過設計，透過基隆市政府、議會等各方努力，要帶給所有跑者一場結合運動、觀光與文化的全方位體驗！

▲▼2024基隆城市半程馬拉松新聞專題。（圖／記者周宸亘攝）

▲比賽開始前，眾人齊聚在國門廣場做操熱身。

本欲出席此活動的基隆市市長謝國樑因勘災缺席，由產發處處長林鼎超代打出席，他表示，此次活動旨在推廣全民健康，同時提升基隆市的觀光價值，做為「市中有港」、「港中有市」的城市，基隆擁有著獨特的市區港口景觀，也為這次活動增添了許多亮點。林鼎超也強調，「這次馬拉松能順利舉辦真的是不容易，由於颱風剛過境，我們特別請水保技師沿路勘查路線，確保所有跑者都能安心地專注在賽事上。」期待第一屆的基隆城市半程馬拉松帶給大家難忘且快樂的回憶，讓市府在未來繼續推動，共同發展基隆的交通與城市觀光。

▲▼2024基隆城市半程馬拉松新聞專題。（圖／記者周宸亘攝）

▲基隆市產發處處長林鼎超（左4）代表市長謝國樑出席，並頒獎給半馬前六強跑者。

基隆市好馬長跑協會會長樊佩文也興奮道，此次之所以選在基隆舉辦，是因為基隆不曾有過城市型的比賽，「所以我們把基隆最美麗的基隆港、外木山到協和發電廠，在地最漂亮的路段帶給大家，為基隆人辦一次感到很光榮的馬拉松！」尤其，平日不對外開放的協和發電廠也經協調成為亮點路線之一，相當難得！

▲▼2024基隆城市半程馬拉松新聞專題。（圖／記者周宸亘攝）

▲基隆市好馬長跑協會會長樊佩文。

此次馬拉松共設計三個不同組別，包括半程馬拉松組（21公里）、勇腳挑戰組（10公里）以及健康休閒組（3公里），每個組別各有1,500多人報名，踴躍的人潮讓整場賽事充滿活力！當天太陽尚未升起，選手們在朦朧晨光下於國門廣場聚集，隨著鳴槍聲響起，所有參賽者如潮水般向前湧出，穿梭於基隆市區，挑戰體能之餘，沿途還能飽覽基隆港、協和發電廠和大武崙沙灘等壯麗景致，

▲▼2024基隆城市半程馬拉松新聞專題。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼基隆市立委林沛祥（右3）、市議員呂美玲（左4）等人「鳴槍起跑」，宣告第一屆基隆城市半程馬拉松開始起跑！

▲▼2024基隆城市半程馬拉松新聞專題。（圖／記者周宸亘攝）

值得一提的是，此次馬拉松路線設計極具特色，跑者從基隆火車站前的國門廣場出發，途經海洋廣場、遊輪型港務大樓、中正路、長榮桂冠酒店折返，沿途跑進不對外開放具神祕感的台電協和發電廠三根煙囪，一直到外木山濱海步道來回，有不少跑者就是衝著協和發電廠而來，足見基隆特色地景格外增添這場賽事的吸引力！

起跑後約1～2小時，選手們陸續跑回終點，其中最受矚目的半馬組別，冠軍由來自基隆在地的楊宏舜拿下，成績為1小時20分11秒！跑齡7年的他表示，自己過去常跑外縣市參加多場城市馬拉松，「在基隆跑城市馬拉松是第一次，所以參加前我也設立好目標，一定要把冠軍留在基隆！」不過他也笑言，「很可惜無法停下腳步看風景，想拿冠軍只能專注地往前跑。」然而比起過去練跑只能跑外木山等近郊，這次跑市區的感覺相當新鮮，讓他直呼希望還有下一屆賽事。

▲▼2024基隆城市半程馬拉松新聞專題。（圖／記者周宸亘攝）

▲半程馬拉松組（21公里）第一名由基隆人楊宏舜拿下，僅花1小時20分11秒即回到終點，但他不好意思表示，此次成績對自己來說只有低標，期待未來還能繼續突破！

▲▼2024基隆城市半程馬拉松新聞專題。（圖／記者周宸亘攝）

▲本次賽事聚集老中青三代熱烈參與，今年85歲的吳姓退休警官也是其中一員。他謙虛表示自己擁有50年跑齡，因去年受傷換了人工髖關節，這次才報名健康休閒組（3公里），不過由於現在每天早晨仍然堅持跑18,000～20,000步，因此3公里的路程仍舊毫不費力地順利跑完！

▲▼2024基隆城市半程馬拉松新聞專題。（圖／記者周宸亘攝）

▲任職於海巡署的超萌偵蒐犬，也參與此次的跑馬盛會！

隨著賽事落幕，許多參賽者並未立即離去，而是留在現場聆聽主辦單位精心準備的傳統樂器表演，也有跑者偕同家人利用難得機會，深入探索基隆的各大景點，從基隆廟口美食、港口海景、東岸遊客中心好食城、基隆塔、中正公園觀音像到主普壇等景點風光，體驗這座城市既在地又國際的迷人魅力。

基隆城市半程馬拉松成功落幕，不僅讓跑者們見證了基隆的美麗風光，更展現基隆市政府積極推動地方觀光發展的決心。透過結合能見度高的城市馬拉松，基隆吸引遊客造訪的同時，也有助提升當地經濟活力。市府未來也預計持續舉辦各類型活動，促進觀光產業與文創發展，讓更多人認識這座具有獨特魅力的山海城市，為基隆帶來嶄新的活力與契機。

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