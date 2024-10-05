　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

金山高中114師生「留宿學校」　預計10／5從淡水回家

▲▼金山區多地淹水，分局前汪洋一片。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲金山高中114師生留宿學校，最快5日從淡水回家。（圖／記者郭世賢翻攝）

文／中央社

新北市金山高中4日晚間表示，受當地豪雨影響，有57名學生與57名老師將夜宿學校，已經預約撤離專車，若5日天氣許可，將於上午7時30分出發，將學生送往捷運淡水站搭車返家。

受豪雨影響，新北市北海岸地區萬里、金山、石門、三芝等區，紛傳坍方與交通中斷、淹水等災情。

[廣告]請繼續往下閱讀...

深夜10時30分仍在金山、萬里交界值勤，協助救災與勘查災情的新北市急難救援大隊，大隊長鄭敏政告訴中央社記者，目前當地雨勢趨緩，積水也逐漸退去。

新北市災害應變中心表示，依據氣象資料研判，雲雨已逐漸脫離北台灣陸地，雨勢變小，積水漸退。不過，市府絲毫不敢大意，仍嚴密監控與隨時注意氣象變化。

金山高中校長陳玉桂晚間於學校接受中央社記者電訪表示，平常週五下課後學生陸續離校。金山區上午開始下雨，從基隆往金山方向就已塞車；下午豪雨變大後，請部分住在金山、萬里地區的學生告知父母來接，要注意路況與安全。

她說，但因學校各聯外道路陸續因坍方或淹水中斷，原先已經載運離校學生的校車，也被迫塞車在半路動彈不得。隨車老師、學校教官緊急應變，一方面訂便當為學生返校做準備，也聯繫相關緊急應變中心。

陳玉桂說，確定校車受困無法動彈後，為安定學生身心，立即決策讓孩子返校住宿，並在教室用餐、休息或複習功課，安全無虞。目前，雨勢緩和後，有3名學生由家長接回，其餘57名學生、57名老師都將在學校宿舍過夜。

她表示，學校已接獲市府送達的寢具、飲用水與明天早餐等，學校已聯絡好明早撤離的車輛，如果天氣狀況可開車，就會讓學生於7時30分出發，專車前往淡水捷運站。

新北市長侯友宜晚間前往萬里區公所視察，他表示，會送物資到安置學生的學校，並由師長陪同，等風雨稍停才會送孩子回家，安全無虞。

ET快訊
快訊／淡水風雨強勁卻沒停班停課！侯友宜親上火線曝原因
全日本首例！東京都議會通過「防奧客條例」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

為何超商颱風天堅持營業　內行人曝關鍵：休了就準備收存證信函

忙到沒時間管錢！理財師：女人財務獨立才能「安全感爆棚」

金山高中114師生「留宿學校」　預計10／5從淡水回家

張友驊命危裝葉克膜　戴立綱發聲集氣！提到「紅色筆記本」

北海岸雨勢漸小！金山淹水終於退了　「前後對比照」超驚人

快訊／4縣市豪大雨特報！最新警戒區域曝

深入社區守護鄰里健康！東森廣場樂做公益　吸引百人施打疫苗及癌症篩檢

北北基桃颱風假「連放2天」　蔡明忠：經濟不見得全是損失

快訊／北海岸豪大雨肆虐　新北市4區開放紅黃線停車

世新大學《戲戲品味》海選啟動　學生才藝競技大秀表演潛力

朴信惠雙馬尾變安娜貝爾制裁惡女　遇「十字架攻擊」尖叫超反差XD

韓名廚殺魚超療癒「對比隔壁滿桌血」　《黑白大廚》賽制惹議「35小時通宵料理」

獨家／徐乃麟重申自己沒有錯　與楊繡惠「心結已結下」：我不豁達

冒雨徒手清水溝天使現身　丁女秀雙手回應酸民質疑

金山、萬里、淡水驚人暴雨　8路不通...恐怖空拍畫面曝光

高雄短褲妹清水溝

高雄「最美天使」現身！曾衝城中城救貓　秀泡水雙手狂嗆酸民

獨家／徐乃麟重申自己沒有錯　與楊繡惠「心結已結下」

山陀兒重創高雄空拍畫面曝！　停車場變廢墟...店家屋頂沒了

山陀兒重創高雄空拍畫面曝！停車場變廢墟…一排店家屋頂沒了

為何超商颱風天堅持營業　內行人曝關鍵：休了就準備收存證信函

忙到沒時間管錢！理財師：女人財務獨立才能「安全感爆棚」

金山高中114師生「留宿學校」　預計10／5從淡水回家

張友驊命危裝葉克膜　戴立綱發聲集氣！提到「紅色筆記本」

北海岸雨勢漸小！金山淹水終於退了　「前後對比照」超驚人

快訊／4縣市豪大雨特報！最新警戒區域曝

深入社區守護鄰里健康！東森廣場樂做公益　吸引百人施打疫苗及癌症篩檢

北北基桃颱風假「連放2天」　蔡明忠：經濟不見得全是損失

快訊／北海岸豪大雨肆虐　新北市4區開放紅黃線停車

世新大學《戲戲品味》海選啟動　學生才藝競技大秀表演潛力

為何超商颱風天堅持營業　內行人曝關鍵：休了就準備收存證信函

忙到沒時間管錢！理財師：女人財務獨立才能「安全感爆棚」

華爾街日報：巴菲特疑準備大買日股　鎖定銀行航運股

桃園虎頭山創新園區4年虧1.5億　民代要求市府營運轉型

贏了！詹皓晴攜手庫德梅托娃　挺進中國公開賽女雙4強

金山高中114師生「留宿學校」　預計10／5從淡水回家

陸客與滯台港人爭吵遭驅逐出境　 陸國台辦對此予以譴責

北市2飯店周年慶！住漢來贈寶格麗旅行組　慕舍首創包棟新玩法

日本最大型潛艦5號艦「長鯨號」下水　配備最先進鋰電池航行更靜音

張友驊命危裝葉克膜　戴立綱發聲集氣！提到「紅色筆記本」

潑酸24歲新婚妻「焦黑毀容」　夫：她婚後變香爐！我成綠草原

生活熱門新聞

金山淹水終於退了　前後對比照超驚人

金山萬里淡水暴雨淹水　空拍畫面曝光

新北市4區明停班課不含淡水！侯友宜臉書被灌爆

蔡明忠：颱風放2天，經濟不見得全是損失

「淹起來了！」他見金山大淹水

張友驊命危裝葉克膜　戴立綱發聲

颱風天抽號碼牌「竟是鼎泰豐老闆」！驚呆4萬人

金山高中114師生住學校　最快5日回家

即／暴雨肆虐　新北市4區明停班停課

快訊／張友驊跌倒進加護「已裝葉克膜」

山陀兒「鱷魚逃脫狂漂水面」真相傻了！萬人嚇瘋

颱風來「絕對只看這1位主播」　萬人點頭：報得很準

秋天森林心測！遇見的動物看透你的自信指數

即／4縣市豪大雨特報！最新警戒區域曝

更多熱門

相關新聞

淡水風雨強勁卻沒停班停課　侯友宜回應

淡水風雨強勁卻沒停班停課　侯友宜回應

新北市三芝、萬里、石門、金山等地區5日停班停課，不過有民眾不滿，詢問為何淡水區同樣風雨強勁，5日卻未被納入。對此，新北市長侯友宜親上火線回答，淡水的案件較少，反而是停班課的4區較為嚴重，經過災害評估後，才做出這些決定。

金山淹水終於退了　前後對比照超驚人

金山淹水終於退了　前後對比照超驚人

37學童受困中角國小！消防隊送炒飯到校

37學童受困中角國小！消防隊送炒飯到校

金山萬里淡水暴雨淹水　空拍畫面曝光

金山萬里淡水暴雨淹水　空拍畫面曝光

金山單日雨量突破500毫米　氣象署曝原因

金山單日雨量突破500毫米　氣象署曝原因

關鍵字：

淡水金山金山高中

讀者迴響

熱門新聞

3寶媽陳屍公園　監視器揭遭街友性侵致死

金山淹水終於退了　前後對比照超驚人

金山萬里淡水暴雨淹水　空拍畫面曝光

淡水風雨強勁卻沒停班停課　侯友宜回應

新北市4區明停班課不含淡水！侯友宜臉書被灌爆

嘉義縣3歲女童陳屍床上　將解剖釐清死因

皮膚爛20年！他「試吃1食物」一週後驚喊：全好了

女師慘遭鐵鎚爆頭性侵慘死　兇手5度判死改無期定讞

蔡明忠：颱風放2天，經濟不見得全是損失

大樂透3.94億一注獨得　獎落台南安南

彌勒佛、五路財神符加持　彩券行曝「大樂透一注獨得今天賣出」

即／柯文哲涉圖利111億　北檢聲請扣押京華城土地獲准

24歲女師吃掉國中生！更衣室「秘密教學」

「淹起來了！」他見金山大淹水

張友驊命危裝葉克膜　戴立綱發聲

更多

最夯影音

更多

朴信惠雙馬尾變安娜貝爾制裁惡女　遇「十字架攻擊」尖叫超反差XD

韓名廚殺魚超療癒「對比隔壁滿桌血」　《黑白大廚》賽制惹議「35小時通宵料理」

獨家／徐乃麟重申自己沒有錯　與楊繡惠「心結已結下」：我不豁達

冒雨徒手清水溝天使現身　丁女秀雙手回應酸民質疑

金山、萬里、淡水驚人暴雨　8路不通...恐怖空拍畫面曝光

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面