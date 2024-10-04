快訊／淡水風雨強勁卻沒停班停課！侯友宜親上火線曝原因

▲金山區大雨多處淹水，新北市長侯友宜到場視察。（圖／記者郭世賢翻攝）



記者郭世賢、柯振中／新北報導

新北市三芝、萬里、石門、金山等地區5日停班停課，不過有民眾不滿，詢問為何淡水區同樣風雨強勁，5日卻未被納入。對此，新北市長侯友宜親上火線回答，淡水的案件較少，反而是停班課的4區較為嚴重，經過災害評估後，才做出這些決定。

侯友宜4日晚間至新北多個區域視察豪大雨的情況，由於不少淡水民眾不滿，為何淡水風雨強勁，5日卻沒有列入停班、停課的區域，想知道決策的標準為何。

▲▼金山區大雨多處淹水，新北市長侯友宜到場視察。（圖／記者郭世賢翻攝）



侯友宜則對此回應，應變中心4日有跟淡水區區長視訊，了解淡水的情況，經過區長的評估，以及應變中心的討論，才做出淡水沒有停班停課的決策。

▲▼金山區大雨多處淹水，新北市長侯友宜到場視察。（圖／記者郭世賢翻攝）



侯友宜說，有關搶災、救災的部分，淡水案件較少，反而是三芝、萬里、石門及金山等區域較為嚴重，所以才決定這4區停班停課。

▲▼金山區大雨多處淹水，新北市長侯友宜到場視察。（圖／記者郭世賢翻攝）



侯友宜指出，針對停班停課的決定，府方不但與第一線同仁討論，也跟各局處合作，針對受豪大雨影響而釀災的區域進行評估，衡量一切情況後，才做出這項決定。

▲▼金山區大雨多處淹水，新北市長侯友宜到場視察。（圖／記者郭世賢翻攝）



至於中角國小學童受困的部分，侯友宜說，第一時間為了孩子們的安全，由校長、教師就地安置，他們立即送進物資。因為害怕晚間停電，所以同時送進發電機，也有請警消同仁在場陪伴，一切以讓家長安心、讓孩子們安全為最大考量，等風雨稍停才會送孩子回家。

▲▼金山區大雨多處淹水，新北市長侯友宜到場視察。（圖／記者郭世賢翻攝）



此外，新北市長侯友宜4日晚間特地到中角國小、金山市場等處視察，並且承諾民眾，將會給予協助，幫助修復家園。