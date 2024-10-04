金山萬里淡水驚人暴雨8路不通　恐怖空拍畫面曝光

記者趙蔡州／綜合報導

受低氣壓、東北季風及地形影響，新北市北海岸（金山、萬里）地區4日降下驚人雨勢，造成多處地區積水或道路不通，市府統計目前仍有淡水、金山、萬里等8處道路不通，市府相關單位及區公所正在全力處理中，新北市消防局亦透過空拍機，紀錄下萬里區多處路段淹水的慘狀。

▲金山萬里淡水驚人暴雨淹水「8路不通」，空拍畫面曝光。（圖／新北市消防局提供）

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▲許多房子被泥黃色積水淹沒大半。（圖／新北市消防局提供）

新北市消防局人員4日晚間仍在金山、萬里地區持續救災，在萬里大鵬地區使用空拍機從高空拍下當地的淹水慘況，可以看見旁邊溪水的水位高過路面，導致現場台2線路段嚴重淹水，變成一片泥黃色汪洋，許多鐵皮房子也全部泡在水裡。

新北市工務局4日晚間公布金山、萬里及淡水地區8處道路不通的位置，表示8處位置目前已派人到場持續搶通中，詳細位置如下：

一、金山區陽金公路轉巴拉卡0.2K。

二、金山區名流路1-7號「陽明山天籟渡假酒店」，往金山區山城路、陽金公路方向，有多處道路土石坍方，車輛無法通行。

三、金山區環金路中正路至加投路81號(大鵬派出所前)路面積水，無法通行。

四、金山區淡金公路、法鼓路口，路面淹水，雙向封閉。

五、淡水區北勢子 10鄰6號土石流。

六、淡水區中和里小中寮區、北12右轉北5約50公尺處坍方、路樹傾倒在路中間，目前道路雙向不通。

七、萬里區野柳至仁愛之家落石阻擋道路，單向不通。

八、萬里區磗廠站往萬里500公尺土石崩落。