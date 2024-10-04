藍委籲卓揆推動兩岸和平協議　質詢陸委會認不出主委：請問你是？

▲國民黨立委羅明才。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

行政院長卓榮泰今（4日）赴立院備詢，藍委羅明才質詢時指出，應把軍購資金用在兩岸溝通，並推動和平協議，也可以邀請國台辦主任到新加坡等第三地聊聊，「喝杯咖啡嘛！咖啡錢我出。」卓揆回應，希望兩岸和平共榮，來的是觀光客，而不是軍機，只要對方願意履行區域安全穩定的態度，我方很願意派代表跟對岸溝通。此次質詢也發生插曲，在羅明才與陸委會主委邱垂正一問一答五分鐘後，羅才想到詢問備詢者身分，「請問你是？你是？邱主委嗎？」

羅明才表示，現在媒體常看到買軍購，為何不把多一點資金留給兩岸溝通跟協調？如果可以推動和平協議、大家聊聊看，推動協議還是要經過台灣2300萬人同意，聽聽看不同的聲音，不要像兩邊小孩子打架一樣，如果每天只是叫囂，真的打起來不是鼻青臉腫而已，行政院應該思考有沒有和平的聲音。

羅明才追問，兩岸現在多久沒連繫？陸委會上次跟重要官員連繫是什麼時候？是否邀請國台辦主任到第三地，如：新加坡、東京聊聊，喝杯咖啡嘛！咖啡錢我出。

邱垂正回應，跟中國溝通管道都有努力維繫住，至於陸委會同仁都一直有跟國台辦透過既有機制連繫，持續在進行。兩岸健康有序交流是我方需要的，但對方設置官方溝通障礙，阻擾了官方正常交流，那民間層次健康有序交流，共同維持和平穩定。

而羅明才質詢五分鐘過去，才想到詢問備詢者身分，「請問你是？你是？邱主委嗎？」邱垂正點頭稱是後，羅明才才繼續詢問，上次去大陸是什麼時候？邱則回應，自己2016年到政府工作，中國要求在統一前提下溝通，因此目前為止都沒有去，不過之前常去中國大陸交流。

羅明才則大嘆這樣不行，這麼久了還沒有交流，還不如請民進黨團總召柯建銘去交流，他比陸委會還夠力，能屈能伸、能抽菸能喝酒，什麼都難不到，院長應該找第二管道，主委一表人才但最重要官員都沒見過，見面三分情、伸手不打笑臉人，總是要有不同角色試看看。

卓榮泰回應，中華民國台灣願意也必須跟理念相同民主國家站在一起，希望兩岸間和平共榮，來的是觀光客、學生，而不是軍機、軍艦，要求對方先履行區域安全穩定的態度，只要對方願意，我方很願意派邱主委代表跟對岸溝通，願意讓觀光團去，我們也很樂意，問題是對岸提出很多前提設限。

羅明才追問，若是害怕的話，也可以請一些國民黨立委陪同見證，陸委會也不要怕，多一點溝通就多一點感情，何況同文同種，台灣要記取烏克蘭教訓，千萬不能成為烏克蘭，台灣老百姓都熱愛和平，最重要的是習近平總書記，想辦法用民主的熱情和血脈相連，軍購你少一千億他少一兆，這樣不是更和諧嗎？

卓榮泰表示，希望用交流代替對抗，若能推動兩岸和平共榮，我方都願意，對方也願意以這樣的心情，那當然是好的，我方沒有太大意見，對方對台灣跟世界的企圖，讓國際對對方有所戒心。