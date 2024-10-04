五一勞動節全國統一放假？　卓榮泰引用法規遭綠委反嗆：院長沒掌握

▲行政院長卓榮泰立法院備詢。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

行政院長卓榮泰今（4日）赴立院備詢，綠委林宜瑾質詢時詢問，五一勞動節是否讓全國公務員和勞工一致放假？卓揆回應，公務員服務法第11條，2000年三讀通過，內容上限就是115至116天，就這件事情而言，會統一規畫朝更合理方向思考，會請人總跟地方政府協調溝通。林也質疑，2022年公務員服務法做過全文修正，行政院卻還在遵守，這場質詢全國勞動者都在看，政府對勞動人權的普世價值不應閃躲。

林宜瑾質詢時指出，五一勞動節全國一致放假的問題，歷經三屆行政院長都有討論，經過長期討論，這項倡議原本快要落實，為何突然踩剎車，搞得大家人仰馬翻？讓全國兩大群人、無數家庭放假不一致，到底有什麼意義？每次行政院都說依據公務人員服務法放假天數已經達到上限，是依據什麼法？

卓榮泰回應，公務員服務法第11條，2000年三讀通過，內容上限就是115至116天，最近這兩天為了放不放假，搞得大家很不安跟焦慮，全國公務員跟所有國人該怎麼放假，地方要擔起地方的責任，中央會來協助，就這件事情而言，會統一規畫朝更合理方向思考。

林追問，弔詭的是，2022年公務員服務法做過全文修正，上限就是115至116天是附帶決議，原條文已經不復存在，行政院卻還在遵守，院長是否沒有掌握？

林宜瑾不滿表示，這場質詢全國勞動者都在看，要不要全面放假是最表面問題，但政府對勞動人權的普世價值不應閃躲，台灣背負過勞之島罪名，政府卻帶頭破壞勞動者團結，把受薪者分成勞工跟非勞工，不覺得諷刺嗎？全面放假需要的社會共識是什麼？牽涉到大是大非，政府不可以沒有立場。

卓榮泰回應，對勞動人權維護，政府向來積極以後也不會改變，社會各個領域族群要能夠一併思考。