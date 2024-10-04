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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

總預算再卡關「藍白4立委」未投票　綠酸羅廷瑋第二：還要選縣市長？

▲▼立法院院會，朝野再度進行表決。（圖／記者李毓康攝）

▲立法院院會，朝野再度進行表決。（圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

今（4日）院會「藍白合」56票贊成、50票反對，再度封殺114年度中央政府總算案，對此，綠委洪申翰批評，全民都期盼有更多治水的預算，但藍白還是硬用表決，擋掉攸關全民福利的總預算，沒看過這麼惡劣，綁架人民利益的在野黨。綠委林楚茵則表示，南部出身的國民黨立委柯志恩、蘇清泉沒出席，確定還要代表國民黨選縣市長？根本是羅廷瑋第二。

今日立法院會中，針對行政院總預算案，民眾黨團提案以僅限列報告事項方式，變相封殺總預算案，最終進行表決，以「藍白合」56票贊成、50票反對通過，而白委張啓楷、藍委柯志恩、蘇清泉及配合藍黨團的陳超明皆未投票、綠營則是僅澎湖立委楊曜未投。

對此，洪申翰表示，颱風走了，即便各地災情復原如此需要中央預算的支持，但中央政府總預算還是被藍白連手封殺了，民眾黨依然惡劣，就在今早，竟然提案今天立法院院會「限列」議程為報告事項、質詢事項，還有藍白兩黨要提的法案，就是不讓你「中央政府總預算」列入議程，直接把你排除卡掉。

洪申翰直言，即便南北風災災情就在眼前，全民都期盼有更多治水的預算，但藍白還是硬用表決，擋掉攸關全民福利的總預算，沒看過這麼惡劣，綁架人民利益的在野黨。

林楚茵也批評，其中南部出身的國民黨立委柯志恩、蘇清泉沒出席，就是暗助藍白擋總預算，根本是羅廷瑋第二，這些預算至關重要，也包含防災救命錢（治水預算），沒想到藍白還是為了政治鬥爭，繼續擋、繼續擺爛。

林楚茵表示，這兩天看到高雄災情如此嚴峻，自己身在台北都覺得好心疼，沒想到國民黨要選高雄市長的柯志恩乾脆不投票，「暗助」藍白擋預算也就是擋總預算共犯，她也細數明年總預算攸關災救預算：治水預算159億、災防預算76.9億、災害準備金50億、第二預備金80億。

林楚茵質疑，如果沒有預算，如何讓各級政府做好災救工作？為了政治操作，犧牲國人的權益，國民黨的良心不會痛嗎？請問國民黨的柯志恩、蘇清泉，確定還要代表國民黨選縣市長？有臉面對南部鄉親嗎？

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