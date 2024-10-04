朝野和解飯改期　卓榮泰：颱風不可抗但總預算不應有阻力

記者陳家祥／台北報導

114年度中央政府總算案遭藍白聯手退回，原本立法院長韓國瑜為此做東邀約藍綠白朝野黨團三長、行政院三長今（4日）晚餐敘，但受山陀兒颱風影響延期。對此，行政院長卓榮泰上午受訪時說，「希望大家能在今天以協助各地災區災情為第一優先，因此原定今天晚上的朝野餐敘，我建議能往後延，延後的時間雙方還在商量中」。

▲行政院長卓榮泰赴立法院備詢前受訪。（圖／記者林敬旻攝）



卓榮泰說，這2天媒體朋友、國人大家都非常辛苦，尤其在南部還有相當多的地區到目前還在復原中，甚至還有很多地方水電的供應還沒有辦法如常，這是現在大家心裡最焦慮的，「因此，我們在昨天也跟立法院溝通，希望大家能在今天以協助各地災區災情為第一優先，因此原定今天晚上的朝野餐敘，我建議能往後延，延後的時間雙方還在商量中」。

「我是認為，颱風的因素是不可抗力，但是大家面對如何讓總預算能順利通過，也不應該有阻力。」卓榮泰說，在今天面臨這災情後，整個國家社會人民更需要能對總預算有共同的看法，在明年因應各種狀況，政府才能去支應所有必要的任務。

至於傳出在野黨不滿總統府副秘書長張惇涵出面接受專訪批評韓國瑜一事，卓榮泰強調，「這件事情總統府跟行政院立場完全一致，我們都希望能夠在國會順利推動總預算在內的所有政策，這沒有任何不一樣的狀況」。

卓榮泰說，所以今天的餐敘往後延後，希望在下禮拜有近快的時間，徵求韓院長時間許可，行政院就會繼續安排。