偷拍女兒私密處影照傳男友！淫母喊「很刺激」　雙雙重判定讞

▲女子為取悅男友，竟偷拍女兒的不雅照，傳給男友，讓女兒不舒服告知父親。此為示意圖。（圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

新北市宋姓男子，與女友阿嬌（化名）遠距離戀愛，宋男明知阿嬌有一名未滿12歲的女兒，為了滿足私慾，竟多次要求阿嬌偷拍女兒許多不雅照片，傳給自己觀賞。最高法院審理後，將阿嬌判刑4年6月與7月，將宋男重判8年4月定讞。

判決指出，宋男與阿嬌2019年8、9月間透過交友軟體結識而交往成為男女朋友，宋男明知阿嬌有一名未滿12歲的女兒，竟要求阿嬌拍攝裸露女兒身體，或者阿嬌對女兒猥褻的不雅照片影片，傳給自己觀賞。阿嬌為了增加與宋男間的情趣，就依照宋男指示，拍攝許多不雅照片、影片。

這些照片包含阿嬌將女兒衣物掀起、褪下而露出胸部、臀部或下體，或阿嬌趁女兒熟睡，側躺在女兒身側，將頭靠在女兒胸口並以嘴吸吮胸部的照片。甚至還趁著3人到台中市旅遊之際，阿嬌與女兒一起洗澡時，拍下女兒入浴照片影片。

2人間傳送照片後，還寫下訊息「宋男：好想○你們。 阿嬌：好～想給你○。宋男：喜歡舔女兒的奶嗎？ 阿嬌：喜歡啊～～只是每次都立馬轉身掉 宋男：感覺興奮嗎？ 阿嬌：會呀～很刺激」、「宋男：女兒的○和你很像 阿嬌：想要○我們嗎 宋男：可惜沒看到豆豆，不知道一不一樣 阿嬌：晚點再拍看看囉」。女兒深感不舒服，告知父親，父親報警處理，全案因此曝光。宋男與阿嬌被依照違反《兒童及少年性剝削防制條例》等罪，提起公訴。

法院審理時，阿嬌否認犯罪，辯稱：「我拍女兒裸照的原因是一時興起，沒有想很多，我平常就會幫她拍照，加上她又在成長發育過程中，我出於好奇，就順手拍下來，我沒有事先告知宋男要拍這些照片，拍完有傳給宋男。」宋男也否認指使阿嬌拍照錄影。

但法院根據2人對話紀錄與拍下的照片影片，認定2人有罪。一審將阿嬌判刑4年10月、宋男判刑8年10月。上訴二審後，高等法院改將阿嬌判刑4年6月與7月，將宋男判刑8年4月。全案再上訴，最高法院駁回上訴定讞。