　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

朱學恆強吻鍾沛君判1年2月！求解除限制出境被打臉...再延8個月

▲▼朱學恆強吻鍾沛君案，二審高等法院開庭，鍾沛君、朱學恆。（圖／記者吳銘峯攝）

▲朱學恆強吻鍾沛君案，他想請求解除限制出境，但遭法院駁回。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

名嘴朱學恒被控2度強吻台北市議員鍾沛君，一審被依照「強制猥褻罪」，判刑1年2月，目前案件上訴第二審高等法院審理中。而他不服法院對他裁定限制出境，日前聲請解除限制出境。高院審理後，認為他有可能逃避刑罰執行，因此駁回聲請，再裁定限制出境8個月。

#Metoo事件發燒後，鍾沛君去年6月間在臉書發文，指控朱學恒在2022年8月間某次餐敘，趁著其他朋友離開包廂後，立刻起身繞過餐桌，往她走過來，毫無預警的抱住強吻稱「反正妳明天也不會記得。」事發後朱學恆開直播道歉，也狡辯說自己當天喝到斷片，完全記不起來了。

朱男的行為擋不住悠悠之口，遂向檢方提出「自我告發」，稱「身為公眾人物，當負起所有應負之責任。」檢方兩度傳喚後，在去年10月底認定朱學恆2度強吻鍾沛君，依照「強制猥褻罪」提起公訴。一審法院認定有罪，將朱學恆判刑1年2月。案件上訴第二審，目前由高等法院審理中。

本案爆發後，朱學恆就遭檢方發布境管命令，案件起訴後，一審台北地院更是裁定，自今年2月6日起，對朱學恆限制出境8個月。當時朱學恆就指出，自己靠網路直播為生，倘若棄保潛逃，就不可能有謀生能力。他更舉出落跑網紅「貴婦奈奈」為例，說台灣的網紅若逃亡後，就銷聲匿跡，不可能繼續靠網路維生，請求法院重新審酌。但當時法院不採信，仍裁定限制出境。

而限定期限即將屆滿，朱學恆再度請求法院解除限制出境的命令，宣稱自己決不會潛逃。但高等法院審理後，認為朱學恆一審已經遭判刑，很有可能會想躲避刑罰執行而潛逃海外，因此高院再度駁回朱學恆的請求，裁定限制出境8個月。

ET快訊
台中4屁孩颱風天惡搞！　籃球丟10m高橋墩慘了
第4天颱風假「一堆高雄人上班」　全場心酸：這是現實
31歲台男　柬埔寨賭場墜樓亡
超商遭強風摧毀　7-11曝店員現況
快訊／安泰醫院又燃燒！　消防隊急撲滅
獨／高雄清溝天使找到了！百萬YTR儒哥家又淹　張友驊跌倒命危
獨／高雄「最美天使」找到了　短褲妹：我的手都爛了
快訊／國家警報大響　4縣市豪大雨特報

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

割頸國三生「乾哥乾妹」判刑9年、8年　有滅證逃亡之虞...延押2月

支援來了！山陀兒重創高雄　台中市府出動抓斗車及鏟裝機馳援

牛郎店欠40萬！慘遭「刀割棒毆戳指甲」　橫紋肌溶解被丟包險喪命

基隆大雨淹水照常上班上課！　謝國樑緊急回應：預報資料有落差

小三認了激戰人夫「道完歉喊愛你1萬分」　正宮怒討百萬

快訊／檢警勘驗安泰醫院驚傳「殘火復燃」！　消防趕赴急撲滅

獨／高雄「最美天使」現身！曾衝城中城救貓　秀泡水雙手狂嗆酸民

不爽婆媳問題「驚世空姐」潑油燒死夫　曾試圖滅火...判12年定讞

基隆市警局遭衝撞！醉男開車直撞防撞桿　酒測值0.9慘吃2罪

武打女星保時捷慘被噴漆「X女」　恐怖前男友教唆恐嚇遭起訴

李多慧偷講「X北」秒裝傻　搞怪摀嘴：剛說什麼不知道

台北市連放3天颱風假？　蔣萬安：立場為確保民眾安全

比走路還會！嬤帶嫩嬰做瑜珈　扶地抬臀做出下犬式

阿伯離奇出現騎士突摔車！　網見畫面嚇：連影子都沒有

氣象署最新預報出爐！　11縣市風雨達停班課標準

山陀兒猛襲高雄！「3.8噸重貨櫃」接連被吹翻　恐怖畫面曝

無邊際泳池恐怖搖晃畫面曝！　高雄承億霸氣宣布：今晚續住免費

69歲名嘴張友驊颱風夜跌倒！　「失去生命跡象」送醫暫脫險

山陀兒來襲...汪想出去尿尿　盯屋外「風雨狂炸」傻眼！

發薪日前遇老闆約打高爾夫　員工見失誤秒撿起丟出吹捧

割頸國三生「乾哥乾妹」判刑9年、8年　有滅證逃亡之虞...延押2月

支援來了！山陀兒重創高雄　台中市府出動抓斗車及鏟裝機馳援

牛郎店欠40萬！慘遭「刀割棒毆戳指甲」　橫紋肌溶解被丟包險喪命

基隆大雨淹水照常上班上課！　謝國樑緊急回應：預報資料有落差

小三認了激戰人夫「道完歉喊愛你1萬分」　正宮怒討百萬

快訊／檢警勘驗安泰醫院驚傳「殘火復燃」！　消防趕赴急撲滅

獨／高雄「最美天使」現身！曾衝城中城救貓　秀泡水雙手狂嗆酸民

不爽婆媳問題「驚世空姐」潑油燒死夫　曾試圖滅火...判12年定讞

基隆市警局遭衝撞！醉男開車直撞防撞桿　酒測值0.9慘吃2罪

武打女星保時捷慘被噴漆「X女」　恐怖前男友教唆恐嚇遭起訴

藍白封殺總預算「2藍委未投票」　綠委曝考量：選區壓力越來越大

山陀兒釀桃市9921戶停電　台電全力搶修今上午完成100%復電

大谷翔平隊內賽吞K　參與訓練後團隊聚餐觀看外卡賽

全紅嬋銅像被罵翻！全身上下「只有痣最像」肚臍眼穿透泳衣

新北瑞芳預防性撤離居民安置　侯友宜視察關懷收容情形

基隆新豐街土石坍方道路中斷　客運2088A路線調整

入選《時代》雜誌次世代百大人物　黃捷：殊榮獻給重視民主的台灣人

割頸國三生「乾哥乾妹」判刑9年、8年　有滅證逃亡之虞...延押2月

文大教職員「95%認校長不適任」　教團揭7原因：失望是長期累積

和解飯因颱風延期　賴士葆質疑：今天大家都在立法院為何不談？

社會熱門新聞

快訊／名嘴張友驊颱風夜跌倒「失去生命跡象」　 妻子報案送醫

張友驊「跌倒命危」　吳興街影像曝光

小7店員「肉身擋玻璃門」住戶嚇壞

獨／高雄「最美天使」現身　秀泡水雙手狂嗆酸民

基隆新豐街大走山！多輛汽機車遭土石掩埋　現場封路

空拍畫面曝！基隆天外天焚化爐山崩

即／賓士國1追撞奪命！轎車1人死亡3輕重傷

高雄萊爾富遭暴力摧毀　末日場景曝

即／新北女社區墜樓亡　兒崩潰到場認屍

安泰醫院9死相驗結果曝光！　其中7人活活嗆死

即／基隆環保局後方山崩！多車遭埋　附近民宅懸空

快訊／虎頭蜂攻擊7警專生　緊急送醫

董事長偷吃小三懷孕墮胎　「岳母頭七」高調約會

上市鋼鐵老董陽明山豪宅被劫　狂賊撬開保險箱行竊

更多熱門

相關新聞

國小棒球教練性侵小球員　犯68罪30萬交保

國小棒球教練性侵小球員　犯68罪30萬交保

南投一名黃姓男子任職縣內某國小，在兼任校內棒球隊教練期間，涉嫌對小球員猥褻、性侵長達10年以上，共有22名學童受害。南投地檢署今年2月依妨害性自主罪嫌將他聲押獲准，全案近日辯結，黃男坦承犯行，並聲請交保，南投地院裁定30萬元交保，禁止與被害人接觸，並限制住居、定期向警方報到。

淫母偷拍女兒私密處影照傳男友！雙雙重判定讞

淫母偷拍女兒私密處影照傳男友！雙雙重判定讞

性侵少女21次　戀童癖男再重判8年

性侵少女21次　戀童癖男再重判8年

新竹惡狼連續性侵性騷　二審重判9年半

新竹惡狼連續性侵性騷　二審重判9年半

不滿暗戀的「他」交女友　休學男持球棒伏擊判刑定讞

不滿暗戀的「他」交女友　休學男持球棒伏擊判刑定讞

關鍵字：

法律人權朱學恆猥褻限制出境高等法院鍾沛君境管強吻

讀者迴響

熱門新聞

快訊／名嘴張友驊颱風夜跌倒「失去生命跡象」　 妻子報案送醫

不斷更新／全台颱風假一次看！2縣市6地區部分停班課

高雄最美天使「徒手挖水溝清淤泥」4萬人讚翻

徐乃麟颱風天直播嗆不再與楊繡惠同台

高雄3店員頂門被吹飛消失　OPEN又逃家

快訊／北北基炸大雷雨！　8縣市豪大雨特報

高雄「最美天使」影片曝光！　熱褲妹濕身挖水溝

高雄連放4天颱風假　李明璇：已無風雨

柯以柔迎45歲合照男友　曝生日驚喜：是一直想要的

百萬YTR儒哥「家裡又淹了！」他嘆：完了超級慘

E奶通靈少女「飄哥」竟擁有宮廟

山陀兒減弱　氣象署解除海陸颱風警報

高雄公司要求「今天正常到班」　員工炸鍋反被酸

張友驊「跌倒命危」　吳興街影像曝光

小7店員「肉身擋玻璃門」住戶嚇壞

更多

最夯影音

更多

李多慧偷講「X北」秒裝傻　搞怪摀嘴：剛說什麼不知道

台北市連放3天颱風假？　蔣萬安：立場為確保民眾安全

比走路還會！嬤帶嫩嬰做瑜珈　扶地抬臀做出下犬式

阿伯離奇出現騎士突摔車！　網見畫面嚇：連影子都沒有

氣象署最新預報出爐！　11縣市風雨達停班課標準

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面