朱學恆強吻鍾沛君判1年2月！求解除限制出境被打臉...再延8個月

▲朱學恆強吻鍾沛君案，他想請求解除限制出境，但遭法院駁回。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

名嘴朱學恒被控2度強吻台北市議員鍾沛君，一審被依照「強制猥褻罪」，判刑1年2月，目前案件上訴第二審高等法院審理中。而他不服法院對他裁定限制出境，日前聲請解除限制出境。高院審理後，認為他有可能逃避刑罰執行，因此駁回聲請，再裁定限制出境8個月。

#Metoo事件發燒後，鍾沛君去年6月間在臉書發文，指控朱學恒在2022年8月間某次餐敘，趁著其他朋友離開包廂後，立刻起身繞過餐桌，往她走過來，毫無預警的抱住強吻稱「反正妳明天也不會記得。」事發後朱學恆開直播道歉，也狡辯說自己當天喝到斷片，完全記不起來了。

朱男的行為擋不住悠悠之口，遂向檢方提出「自我告發」，稱「身為公眾人物，當負起所有應負之責任。」檢方兩度傳喚後，在去年10月底認定朱學恆2度強吻鍾沛君，依照「強制猥褻罪」提起公訴。一審法院認定有罪，將朱學恆判刑1年2月。案件上訴第二審，目前由高等法院審理中。

本案爆發後，朱學恆就遭檢方發布境管命令，案件起訴後，一審台北地院更是裁定，自今年2月6日起，對朱學恆限制出境8個月。當時朱學恆就指出，自己靠網路直播為生，倘若棄保潛逃，就不可能有謀生能力。他更舉出落跑網紅「貴婦奈奈」為例，說台灣的網紅若逃亡後，就銷聲匿跡，不可能繼續靠網路維生，請求法院重新審酌。但當時法院不採信，仍裁定限制出境。

而限定期限即將屆滿，朱學恆再度請求法院解除限制出境的命令，宣稱自己決不會潛逃。但高等法院審理後，認為朱學恆一審已經遭判刑，很有可能會想躲避刑罰執行而潛逃海外，因此高院再度駁回朱學恆的請求，裁定限制出境8個月。