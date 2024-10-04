不爽婆媳問題「驚世空姐」潑油燒死夫　曾試圖滅火...判12年定讞

▲前空姐對丈夫潑汽油縱火，左圖為之後過世的丈夫，右圖為前空姐當時也遭送醫治療。（圖／民眾提供）

記者吳銘峯／台北報導

台中市豐原區李姓前空姐，與小8歲的丈夫結婚後，和婆婆有婆媳問題，她不滿丈夫未積極處理，2021年3月間，與丈夫發生爭吵後，對他潑灑汽油縱火，丈夫遭嚴重燒燙傷，1個半月後不治。最高法院審理後，4日將李女判刑12年定讞。

判決指出，現年44歲的李姓前空姐，與小8歲的楊姓丈夫，多年前在臉書鳥類社團上結識，2人一見如故，交往5個月後隨即結婚。但結婚後楊男的家人發現李女無法懷孕生子，婚姻就此變調，婆媳間爆發嚴重衝突。

李女在臉書上指稱遭婆婆虐待，還貼出手臂被咬傷的照片，還說婆婆咬人；另外楊男母親也指控李女對她腳踹、勒頸、呼巴掌，甚至還威脅縱火燒屋等等。李女因此被網友稱為「驚世空姐」，雙方鬧出官司。

▲前空姐遭曝光自導自演，謊稱遭婆婆虐待。（圖／翻攝爆料公社）

案發於2021年3月間，楊男父母向法院聲請核發「家暴保護令」獲准，2天後，李女覺得丈夫並未積極處理婆媳問題，清晨外出購買汽油，趁著丈夫還在床上睡覺時，叫他起床下跪道歉，雙方爆發激烈口角，最後李女潑汽油點火。楊男全身遭80％二度灼傷，送醫急救；李女自己也45％二度灼傷，入院治療。但楊男傷勢較重，治療45日後不治。雖然李女也受傷，但檢方認為李女當時縱火有殺人的不確定故意，因此提起公訴。

法院審理後，一審、二審、更一審，均認定李女具有殺人故意，因此判刑15年。案經撤銷發回後，今年6月間的台中高分院更二審，也認定李女具有殺人故意，但她縱火後試圖以滅火器滅火，有中止行為，因此更二審予以減刑，改判有期徒刑12年。全案再上訴最高法院，最高法院4日採信更二審見解，駁回檢辯雙方上訴，李女遭判刑12年定讞。