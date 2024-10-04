入選《時代》雜誌次世代百大人物　黃捷：殊榮獻給重視民主的台灣人

▲民進黨立委黃捷。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨立委黃捷入選《時代》雜誌2024年次世代百大人物。對此，黃捷今（4日）受訪時表示，非常感謝《時代雜誌》的肯定，還有蕭美琴副總統特別幫她推薦。也因為台灣非常重視民主跟人權的價值，所以我才有這個機會可以登上美國時代雜誌。希望把這樣的殊榮，獻給所有重視民主跟人權價值的台灣人。

這份名單分為藝術家、奇才、創新者、領袖人物、倡議者共5個領域，黃捷被歸類於領袖人物，成為繼前總統陳水扁、前總統蔡英文、前總統馬英九、現任總統賴清德、台北市長蔣萬安、立法院副院長江啟臣、壯闊台灣聯盟發起人吳怡農後，又一位入選的台灣政治人物。

對於入選次世代百大人物，黃捷表示，副總統蕭美琴幫她撰文，也是蠻感動的，因為蕭美琴是台灣在人權外交上很有成績的政治人物，也是她的榜樣，「我希望可以跟她一樣，繼續在國際外交上為台灣發聲，讓世界看見臺灣。」

黃捷指出，美國《時代雜誌》過去也有多位台灣的政治人物上榜，相信不分藍綠，只要是有機會讓世界看見台灣，都要好好把握，藉機傳達台灣人要的民主價值。

黃捷的介紹文章由蕭美琴所寫，文章提到31歲的黃捷是台灣最年輕的立法委員。她對人權和促進公共利益充滿熱情，展現了台灣年輕一代公民參與的精神。她努力與選民互動，並積極呼籲行動，象徵著民主已經成為台灣日常生活的一部分，像空氣一樣自然。

文章也說，作為女性立委和LGBTQ社群的一員，黃捷也為台灣的弱勢族群發聲。她的政治生涯始於高雄市議會，隨後致力於多元議題，包括性別平等、交通基礎建設、議會外交和國際人權倡議。隨著台灣透過鼓勵基層參與公共事務來強化民主，「像黃捷這樣的新興領袖的貢獻，讓我們感到自豪。」