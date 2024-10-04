　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

入選《時代》雜誌次世代百大人物　黃捷：殊榮獻給重視民主的台灣人

▲▼民進黨立委黃捷。（圖／記者李毓康攝）

▲民進黨立委黃捷。（圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

民進黨立委黃捷入選《時代》雜誌2024年次世代百大人物。對此，黃捷今（4日）受訪時表示，非常感謝《時代雜誌》的肯定，還有蕭美琴副總統特別幫她推薦。也因為台灣非常重視民主跟人權的價值，所以我才有這個機會可以登上美國時代雜誌。希望把這樣的殊榮，獻給所有重視民主跟人權價值的台灣人。

這份名單分為藝術家、奇才、創新者、領袖人物、倡議者共5個領域，黃捷被歸類於領袖人物，成為繼前總統陳水扁、前總統蔡英文、前總統馬英九、現任總統賴清德、台北市長蔣萬安、立法院副院長江啟臣、壯闊台灣聯盟發起人吳怡農後，又一位入選的台灣政治人物。

對於入選次世代百大人物，黃捷表示，副總統蕭美琴幫她撰文，也是蠻感動的，因為蕭美琴是台灣在人權外交上很有成績的政治人物，也是她的榜樣，「我希望可以跟她一樣，繼續在國際外交上為台灣發聲，讓世界看見臺灣。」

黃捷指出，美國《時代雜誌》過去也有多位台灣的政治人物上榜，相信不分藍綠，只要是有機會讓世界看見台灣，都要好好把握，藉機傳達台灣人要的民主價值。

黃捷的介紹文章由蕭美琴所寫，文章提到31歲的黃捷是台灣最年輕的立法委員。她對人權和促進公共利益充滿熱情，展現了台灣年輕一代公民參與的精神。她努力與選民互動，並積極呼籲行動，象徵著民主已經成為台灣日常生活的一部分，像空氣一樣自然。

文章也說，作為女性立委和LGBTQ社群的一員，黃捷也為台灣的弱勢族群發聲。她的政治生涯始於高雄市議會，隨後致力於多元議題，包括性別平等、交通基礎建設、議會外交和國際人權倡議。隨著台灣透過鼓勵基層參與公共事務來強化民主，「像黃捷這樣的新興領袖的貢獻，讓我們感到自豪。」

ET快訊
台中4屁孩颱風天惡搞！　籃球丟10m高橋墩慘了
第4天颱風假「一堆高雄人上班」　全場心酸：這是現實
31歲台男　柬埔寨賭場墜樓亡
超商遭強風摧毀　7-11曝店員現況
快訊／安泰醫院又燃燒！　消防隊急撲滅
獨／高雄清溝天使找到了！百萬YTR儒哥家又淹　張友驊跌倒命危
獨／高雄「最美天使」找到了　短褲妹：我的手都爛了
快訊／國家警報大響　4縣市豪大雨特報

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

藍白封殺總預算「2藍委未投票」　綠委曝考量：選區壓力越來越大

入選《時代》雜誌次世代百大人物　黃捷：殊榮獻給重視民主的台灣人

和解飯因颱風延期　賴士葆質疑：今天大家都在立法院為何不談？

民眾黨團提考試院人事案審查　3黨團無異議逕付二讀待協商

外交部南辦開放今16時前「緊急領護照」　無緊急者正常上班日領取

古寧頭戰役75週年！　國慶大典邀3位參戰英雄領唱國歌

翁曉玲專訪自稱中國人、籲「和平統一」　直言台灣不應大規模提升國防

未出席院會遭酸「還選市長？」　柯志恩揭原因：可否少點政治口水？

韓國瑜笑「人帥占便宜」　蔣萬安邀國人僑胞出席國慶晚會展現愛國心

雲林國慶焰火10日登場　慶籌會曝：施放時長41分鐘、近3萬發

李多慧偷講「X北」秒裝傻　搞怪摀嘴：剛說什麼不知道

台北市連放3天颱風假？　蔣萬安：立場為確保民眾安全

比走路還會！嬤帶嫩嬰做瑜珈　扶地抬臀做出下犬式

阿伯離奇出現騎士突摔車！　網見畫面嚇：連影子都沒有

氣象署最新預報出爐！　11縣市風雨達停班課標準

山陀兒猛襲高雄！「3.8噸重貨櫃」接連被吹翻　恐怖畫面曝

無邊際泳池恐怖搖晃畫面曝！　高雄承億霸氣宣布：今晚續住免費

69歲名嘴張友驊颱風夜跌倒！　「失去生命跡象」送醫暫脫險

山陀兒來襲...汪想出去尿尿　盯屋外「風雨狂炸」傻眼！

發薪日前遇老闆約打高爾夫　員工見失誤秒撿起丟出吹捧

藍白封殺總預算「2藍委未投票」　綠委曝考量：選區壓力越來越大

入選《時代》雜誌次世代百大人物　黃捷：殊榮獻給重視民主的台灣人

和解飯因颱風延期　賴士葆質疑：今天大家都在立法院為何不談？

民眾黨團提考試院人事案審查　3黨團無異議逕付二讀待協商

外交部南辦開放今16時前「緊急領護照」　無緊急者正常上班日領取

古寧頭戰役75週年！　國慶大典邀3位參戰英雄領唱國歌

翁曉玲專訪自稱中國人、籲「和平統一」　直言台灣不應大規模提升國防

未出席院會遭酸「還選市長？」　柯志恩揭原因：可否少點政治口水？

韓國瑜笑「人帥占便宜」　蔣萬安邀國人僑胞出席國慶晚會展現愛國心

雲林國慶焰火10日登場　慶籌會曝：施放時長41分鐘、近3萬發

藍白封殺總預算「2藍委未投票」　綠委曝考量：選區壓力越來越大

山陀兒釀桃市9921戶停電　台電全力搶修今上午完成100%復電

大谷翔平隊內賽吞K　參與訓練後團隊聚餐觀看外卡賽

全紅嬋銅像被罵翻！全身上下「只有痣最像」肚臍眼穿透泳衣

新北瑞芳預防性撤離居民安置　侯友宜視察關懷收容情形

基隆新豐街土石坍方道路中斷　客運2088A路線調整

入選《時代》雜誌次世代百大人物　黃捷：殊榮獻給重視民主的台灣人

割頸國三生「乾哥乾妹」判刑9年、8年　有滅證逃亡之虞...延押2月

文大教職員「95%認校長不適任」　教團揭7原因：失望是長期累積

和解飯因颱風延期　賴士葆質疑：今天大家都在立法院為何不談？

政治熱門新聞

基隆前議長宋瑋莉喊告：對！就是P圖

快訊／「藍白合」再度封殺總預算案　56：50表決勝、藍白4立委未投票

李明璇酸趕上陸十一連假　陳其邁回應了

高雄6萬戶停電11萬戶停水　盼3天恢復市容

賴清德6問徐榛蔚　遭轟「立威」！黃暐瀚：差5000人怎能不問

即／宜蘭縣議員李茂豐離世　享壽67歲

P圖被抓包！基隆前議長宋瑋莉「雲端勘災」秒刪文

快訊／北北基桃明正常上班上課　僅瑞芳停班停課

入選《時代》雜誌2024年次世代百大人物　黃捷：會積極發聲為台灣努力

為「總預算」直奔立法院　黃捷自爆：家還在停水、停電

山陀兒攪局　韓國瑜作東宴朝野「和解飯」延期

快訊／車主注意！　新北明上午5時起重啟水門

安泰醫院9死　榮譽院長、藍委蘇清泉：我負責到底

基隆前議長認P圖勘災照　林沛祥：做不好的示範

更多熱門

相關新聞

空姐潑油燒死夫　判刑12年定讞

空姐潑油燒死夫　判刑12年定讞

台中市豐原區李姓前空姐，與小8歲的丈夫結婚後，和婆婆有婆媳問題，她不滿丈夫未積極處理，2021年3月間，與丈夫發生爭吵後，對他潑灑汽油縱火，丈夫遭嚴重燒燙傷，1個半月後不治。最高法院審理後，4日將李女判刑12年定讞。

翁曉玲專訪自稱中國人、籲「和平統一」　直言台灣不應大規模提升國防

翁曉玲專訪自稱中國人、籲「和平統一」　直言台灣不應大規模提升國防

朱學恆求解除限制出境被打臉　再延8個月

朱學恆求解除限制出境被打臉　再延8個月

快訊／「藍白合」再度封殺總預算案　56：50表決勝、藍白4立委未投票

快訊／「藍白合」再度封殺總預算案　56：50表決勝、藍白4立委未投票

為「總預算」直奔立法院　黃捷自爆：家還在停水、停電

為「總預算」直奔立法院　黃捷自爆：家還在停水、停電

關鍵字：

黃捷台灣政治時代雜誌民主人權民進黨

讀者迴響

熱門新聞

快訊／名嘴張友驊颱風夜跌倒「失去生命跡象」　 妻子報案送醫

不斷更新／全台颱風假一次看！2縣市6地區部分停班課

高雄最美天使「徒手挖水溝清淤泥」4萬人讚翻

徐乃麟颱風天直播嗆不再與楊繡惠同台

高雄3店員頂門被吹飛消失　OPEN又逃家

快訊／北北基炸大雷雨！　8縣市豪大雨特報

高雄「最美天使」影片曝光！　熱褲妹濕身挖水溝

高雄連放4天颱風假　李明璇：已無風雨

柯以柔迎45歲合照男友　曝生日驚喜：是一直想要的

百萬YTR儒哥「家裡又淹了！」他嘆：完了超級慘

E奶通靈少女「飄哥」竟擁有宮廟

山陀兒減弱　氣象署解除海陸颱風警報

高雄公司要求「今天正常到班」　員工炸鍋反被酸

張友驊「跌倒命危」　吳興街影像曝光

小7店員「肉身擋玻璃門」住戶嚇壞

更多

最夯影音

更多

李多慧偷講「X北」秒裝傻　搞怪摀嘴：剛說什麼不知道

台北市連放3天颱風假？　蔣萬安：立場為確保民眾安全

比走路還會！嬤帶嫩嬰做瑜珈　扶地抬臀做出下犬式

阿伯離奇出現騎士突摔車！　網見畫面嚇：連影子都沒有

氣象署最新預報出爐！　11縣市風雨達停班課標準

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面