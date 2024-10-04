快訊／雨區擴大「6縣市豪大雨特報」　大雷雨轟2地國家警報響

▲部分地區出現大雨。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

山陀兒颱風減弱為低氣壓，不過今天(4日)天氣仍受影響，部分地區出現劇烈降雨，中央氣象署今下午15時56分針對台北市、新北市發布大雷雨即時訊息，並對新北市汐止區發布山區暴雨災防告警、6縣市豪大雨特報。

氣象署下午15時56分發布大雷雨即時訊息，警戒區域包括台北市、新北市，持續時間至17時30分；慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

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氣象署也同步對新北市北港溪汐止柯子林發布山區暴雨災防告警，警戒區域包含新北市汐止區，持續時間至17時56分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。

▲氣象署發布豪雨特報。（圖／氣象署提供）

此外，氣象署16時擴大對6縣市發布豪大雨特報，氣象署表示，低氣壓影響，天氣仍不穩定，易有短延時強降雨，今日新北市（北海岸）及台北市山區有局部豪雨或大豪雨，基隆市有局部大雨或豪雨，宜蘭地區及新北至新竹山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，連日降雨，山區嚴防坍方、落石及土石流，低窪地區請慎防淹水，民眾應避免進入山區及河川活動。

豪雨特報

影響時間：04日下午至04日晚上

＊大豪雨：基隆北海岸、台北市山區

＊大雨：新北市山區、桃園市山區、新竹縣山區、宜蘭縣

大雷雨即時訊息示警區域

台北市北投區

新北市三芝區