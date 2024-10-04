72歲騎士誤上西濱快左搖右晃　暖警急援：你坐警車我騎機車

記者鄧木卿／台中報導

山陀兒颱風雖未侵襲台中，卻為海線帶來強大風勢，住在彰化的72歲陳姓男子昨（3）晚在台中結束工作要騎機車回家，結果誤騎上西濱快速道路，機車老舊時速僅20公里，被強風吹得左搖右晃，巡邏員警見狀急追攔阻，陳男堅持「你放心，我自己騎」，員警則霸氣說，「你坐警車，我騎機車」。

▲▼彰化男子颱風夜誤騎上西濱快速道路，警方霸氣說，你坐警車我騎機車。（圖／警方提供，下同）

台中市清水警分局高美派出所副所長李財安及員警連思源，昨晚7點多巡邏台61線西濱快速道路北上清水路段，遠遠發現前方1輛機車竟然騎在路肩，該路段風勢強勁且往來車速極快，趕緊上前攔阻。

警方立即開啟警示燈一路跟隨警戒，並將陳男欄下，陳男堅持「你放心，我自己騎」，副所長李財安亦堅持「前方路很暗，你這樣我們不放心」，最後由李財安騎乘機車，陳男坐進警車，慢慢且平安帶返平面道路。

陳男住彰化和美，平日騎機車到處打零工，昨天下午2點多，在太平區工作後要騎回彰化，卻一時找不到路，繞路找尋好久，好不容易到達梧棲，卻因風大視線不良，誤以為西濱快速道路就是跨越彰化縣伸港的大橋。

高美所長莊凱宇表示，民眾將普通重機車騎上快速道路，未依標線指示行駛，依照道路交通管理處罰條例第33條規定，可處3000元至6000元罰鍰，呼籲駕駛人應謹慎行車確保自己及其他用路人的安全。