安泰醫院9死惡火！殉職員工受託值班喪命　哥哥：他說醫院比較重要

記者黃翊婷／綜合報導

屏東東港安泰醫院3日發生火警，造成9人死亡。其中1名死者為醫院王姓員工，事發當日他原本不用上班，因颱風天人手不足，受託銷假前往醫院值班，沒想到卻命喪火場。王男的哥哥難過表示，弟弟是很盡責的人，明明自己家裡因為颱風天漏水，仍選擇回到工作崗位，「弟弟說，醫院比較重要。」

▲安泰醫院3日發生火警。（圖／民眾提供）

屏東東港安泰醫院3日上午發生火警，原本一度失聯的機電房員工，直到下午才被找到，但人已經失去呼吸心跳，送醫搶救仍宣告不治。這場火警一共造成9人死亡，分別為陳姓（51歲）、謝姓（72歲）、莊姓（69歲）、黃姓（52歲）、黃姓（47歲）、鄭曾姓（86歲）、蔡姓（53歲）、李姓（36歲）等8名病患，以及機房王姓員工（57歲）。

據了解，王男3日原本不用值班，但因為颱風天人手不足，他受託銷假回醫院協助值班，沒想到遇上火警，他與另1名值班人員發現起火之後，曾試圖幫忙滅火，最後卻來不及逃生。

▲醫護人員協助病患緊急疏散。（圖／民眾提供）

根據《中時新聞網》報導，王男的哥哥表示，弟弟原本是聯結車司機，後來轉職到安泰醫院上班，工作認真盡責，事發當日弟弟家中因颱風天漏水，弟弟看了一下之後仍選擇去醫院支援值班，「弟弟說，醫院比較重要」，他看到新聞時就覺得不妙，打電話給弟弟也無人接聽，沒想到會是這樣的結果。

醫院創辦人、國民黨立委蘇清泉表示，發生這種事情自己也感到很痛苦，後續的賠償、責任險等問題，醫院會負全部責任，至於起火原因，仍有待相關單位進行火場鑑定之後才能釐清。