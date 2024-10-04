快訊／高雄冷氣插座冒火花瞬間全燃　屋主驚：電壓不穩燈一直閃

山陀兒颱風挾強勁風雨侵襲高雄，網路上流傳，位在鼓山區的一家7-11超商，昨(3日)中午有3名店員奮力頂住超商玻璃大門，不料門仍被吹破，3人當場被吹進店內，整家超商滿目瘡痍。該棟社區住戶則表示有看到監視器影片：「幾乎跟電影一樣，蠻慘的。」