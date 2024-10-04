快訊／高雄冷氣插座冒火花瞬間全燃　屋主驚：電壓不穩燈一直閃

記者吳奕靖、吳世龍／高雄報導
高雄市左營區華夏路一棟6樓透天民宅就在今天（4日）上午九點，3樓處傳出火警。女屋主表示，昨晚家中電壓就不是很穩定，稍早時，家中電燈一直閃爍，她去重新啟動電源開關2、3次，就發現房間內冷氣機的插頭處冒出火花，接著就引燃火勢，目前人無事，安全撤出。詳細原因，還有待警消撲滅火勢，勘驗現場後才能確定。
▲華夏路民宅3樓火警，疑似是冷氣電線走火造成 。（圖／記者吳世龍攝）
▲華夏路民宅3樓火警，疑似是冷氣電線走火造成 。（圖／記者吳世龍攝）
記者吳奕靖、吳世龍／高雄報導
高雄市左營區華夏路一棟6樓透天民宅就在今天（4日）上午九點，3樓處傳出火警。女屋主表示，昨晚家中電壓就不是很穩定，稍早時，家中電燈一直閃爍，她去重新啟動電源開關2、3次，就發現房間內冷氣機的插頭處冒出火花，接著就引燃火勢，目前人無事，安全撤出。詳細原因，還有待警消撲滅火勢，勘驗現場後才能確定。
▲華夏路民宅3樓火警，疑似是冷氣電線走火造成 。（圖／記者吳世龍攝）
▲華夏路民宅3樓火警，疑似是冷氣電線走火造成 。（圖／記者吳世龍攝）
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