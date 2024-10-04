山陀兒吹走路牌！在地人「接力合照」　網：二路比較會亂跑

▲Rick里克與路牌合照。（圖／網友「@rick_moonlight」授權引用）

記者曾筠淇／綜合報導

山陀兒颱風挾帶強勁風雨侵襲高雄，多處路牌都因此掉落，不少高雄人見狀後苦中作樂，索性與路牌合照。臉書粉專「高雄點 Kaohsiungtien」也分享此事，掀起網友熱烈討論，「這真是苦中作樂啊，高雄的大家辛苦了」、「高雄人的很樂觀」。

山陀兒登陸後，重創高雄，多地都傳出災情，有些店家的門窗破裂，有些民宅屋頂被掀，還有路牌也掉落在地。不過，有不少高雄人則展現樂觀的一面，接力與路牌合照，像從畫面就可見，髮型師Rick里克拿起林森二路、永康街的路牌合影，透露「我也有路牌照啦！」

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▲網友在雨中與路牌合照。（圖／網友授權引用）

也有網友則是在雨中抓起「九如二路」的路牌，表示「我也有路牌了」。網友「業主資本」則是與台1線的牌子合影，直呼「我不信有人比我大」。

▲「業主資本」比出讚。（圖／網友「@zhiben_portrait」授權引用）

臉書粉專「高雄點 Kaohsiungtien」也發文分享此事，貼文底下吸引不少網友討論，「我們高雄人就是樂天」、「這就是高雄人！總苦中作樂」、「我現在才知道那些路牌竟然這麼大」、「然後高雄的路段都變了」、「第一屆找路牌大賽」、「找路牌很可愛，高雄人很優秀+樂天」、「看完發現叫『二路』的都比較會亂跑」。

不過要注意的是，日前有網友扛起「自由一路」的路牌，因違反道路交通管理處罰條例第55條第1項第1款「快車道臨時停車」、第78條第1項第4款「行人在道路上嬉戲」而被開罰單。若要合影，還是要留意交通安全，且拍完後可別帶回家了。