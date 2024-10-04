安泰大火116人轉院「還有17人在加護」　高屏14醫院支援收治

▲屏東東港安泰醫院發生火警，醫護、病患緊急疏散。（圖／民眾提供）

記者洪巧藍／台北報導

屏東東港的安泰醫院3日一早發生火警，造成9人死亡。衛生福利部今（4）日公布統計，本事件總計轉院病患共116人，分送屏東、高雄2個縣市14間醫院，目前仍有97人繼續留院，其中17人收治加護病房。後續除請社工司啟動社工關懷訪視，也依《醫療事故預防及爭議處理法》啟動調查，希望釐清狀況並加以檢討，進行改善，避免問題再次發生。

安泰醫院昨日疑似配電盤起火釀災，超過300名住院病患被疏散，衛生福利部隨即啟動大量傷病患機制，並安排病患轉院安置。衛福部醫事司司長劉越萍今早受訪表示，東縣東港安泰醫院火災事件，轉院病患總共116人，其中97人繼續留院，19人經評估後出院返家休息。

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總計有14間醫院協助收治，其中位於屏東縣的有部立屏東、屏東榮總、寶建、潮州安泰、屏基、輔英、國仁、枋寮、國軍屏東分院，另高雄市則有高雄榮總、小港、高雄長庚、義大、阮綜合醫院出動支援。97名留院病患中，仍有17人在加護病房17人、66人收治於一般病房、急診留觀12人，另有其他1人、轉院1人（轉院但收治狀況尚未回報）。

此外，衛福部已經責請社會救助及社工司啟動一戶一社工關懷訪視機制，協助家屬度過難關，服務內容包含：提供罹難者家屬悲傷輔導，以及傷患與家屬有關福利諮詢、社會及情緒支持、跨局處資源連結及轉介等。

劉越萍表示，目前協助轉院部分已經結束，其餘病患則在留在安泰醫院，由院方進行安排。而有鑑於屏東安泰醫院因重大火災致傷亡事件，檢調已經成立調查小組調查事故原因，衛生福利部也將依醫預法35條責成醫策會啟動調查。

劉越萍說明，相關民刑事責任會由檢調釐清，行政責任則由衛生局進行調查，而衛福部要進行的主要是案件的發生原因與問題釐清，分析本次火警事件和先前有何不同，因為牽涉病患、行動不便者，疏散風險本來就高，但這次狀況比較特別是還遭遇颱風，後續要釐清如何避免同樣狀況再發生，而非著重在就責。

屏東縣東港安泰醫院火災事件，轉院病患繼續留院收治情況：

部立屏東：加護病房6人

屏東榮總：加護病房1人、一般病房2人

寶建：一般病房8人、急診留觀2人

潮州安泰：一般病房16人

屏基：加護病房2人、一般病房7人

輔英：一般病房11人、急診留觀7人

國仁：加護病房3人、一般病房6人

枋寮：加護病房3人、一般病房5人

國軍屏東分院：一般病房2人、其他1人

高雄榮總：轉院1人

小港：一般病房2人

高雄長庚：加護病房1人、一般病房4人、急診留觀3人

義大：一般病房2人

阮綜合：加護病房1人、一般病房1人

總計：加護病房17人、一般病房66人、急診留觀12人、其他1人、轉院1人，共97人留院。