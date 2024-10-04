安泰醫院「惡火奪9命」！蘇清泉殯儀館一一致歉：現在不找戰犯

▲屏東安泰醫院9死，榮譽院長蘇清泉前往殯儀館向死者家屬致歉。（圖／民眾提供，下同）



記者陳崑福、黃資真／屏東報導

屏東安泰醫院3日早上發生嚴重火警，釀成9人不幸死亡，今(4日)醫院創辦人、國民黨立委蘇清泉一早前往殯儀館向死者家屬致歉，並送上慰問金，未來喪葬費用部分會全部負責，並強調現在不找戰犯，「最大責任就是蘇清泉負責」。

蘇清泉今早現身屏東縣立殯儀館，一一向死者家屬致歉、送上慰問金，他表示這場悲劇釀成9死，其中包括1名員工，令他備感難過，但他強調不會逃避，針對喪葬費、保險等等理賠，會比照2018年發生台北醫院火災案進行處理。

提到救災過程，蘇解釋一來大樓停電全黑，消防員無法逐層搜索，加上大部分患者重症不良於行，消防員只能輪流用背的協助移動，加上颱風來襲，所以此次的複合性災害，造成現場狀況確實很混亂。

由於起火點位於D棟，蘇表示醫院內部正在開會如何靠剩下的ABC棟維持醫療量能，目前盡量維持在5、60%左右；財損部分，已知機電室全毀，還有多個精密儀器、變電箱毀損，9位數金額恐怕跑不掉。

另外，蘇曾提到，醫院在失火前出現供電不穩的情形，台電回應強調醫院一切供電正常、設備無損傷、配電室亦無受損，應與他們無關，對此蘇表示「我被告誡不要跟政府對幹，所以我不講話，但督導、護理長這幾天幾分幾秒跳電都記得清清楚楚」，未來看檢方調查結果就能知道了，但現在處於兵荒馬亂的時候，蘇強調目前不會找戰犯處罰，全部由他本人負責。