曾治鴉片癮！葉開泰轉型中醫文旅爆紅　陸十一長假逛中國4大藥號

記者任以芳／武漢報導

中國四大中藥號之一的「漢口葉開泰」，走過明清時期，距今有380多年歷史。當年民國時期禁鴉片，「葉開泰」製作的參桂鹿茸丸竟然治療鴉片煙癮，創下供不應求奇蹟。如今這間百年中華老字號面臨轉型課題，近年發展成為涵蓋中藥診療加上健康文旅，打造武漢市第一個中醫藥文旅景區，裡面可吃可逛也可問診，還有中藥DIY體驗區，依照時節教學製作養生香囊，吸引90後、00後重新認識中醫學也可以活潑創新。

▲ 中國四大藥號「漢口葉開泰」與「北京同仁堂」等藥號齊名 。（圖／記者任以芳攝）

說起中國中藥商號「北京同仁堂」名氣最響亮，其實「葉開泰」始於1637年，至今有385年歷史，20世紀30年代，「漢口葉開泰」，就與「北京同仁堂」、「杭州胡慶余堂」、「廣州陳李濟」並列中國四大中藥房。根據當年歷史記載，湖北老武漢人無人不知，當年漢口民眾樂園還曾有一個燈謎，「一蓬順風到暹羅」，謎底就是「葉開泰」。

如今經歷近400多年歷史的「葉開泰」中藥行商舖被大陸商務部頒發的「中華老字號」銅牌，已經發展成為大陸知名的醫藥上市公司「健民集團」。走過明清與戰亂時期，「葉開泰」保留祖傳精神，堅持嚴選藥材，在炮製上遵循古法，精工細作，保持療效和信譽。

▲ 中國百年四大藥號「葉開泰」轉型中醫藥文旅，博物館還原當年商舖樣貌 。（圖／記者任以芳攝）

百年中醫藥老字號堅持行醫風骨，依然面臨轉型困境，接班人看見傳統文化並不被年輕人所理解，於是「葉開泰」近年開始嘗試創新，從中藥診療轉型加入中醫藥大健康以及文化旅遊，打造大陸3A景區「葉開泰中醫藥文化園」，重現老字號葉開泰的「前店後廠」格局，打造非遺宣傳新場景。

《東森新媒體ETtoday》實際採訪「葉開泰」藥局文旅景區，前店有國醫堂、中醫藥文化博物館、秘藥局，後店依舊為老顧客把脈看診和抓藥，實現跨界融合創立。其中，「葉開泰」也把自己百年經歷用說故事包裝，讓年輕人了解自己品牌中醫藥有趣歷史。

「葉開泰」創辦人是安徽徽州歙縣人葉文機葉文機，明朝崇禎4年（1631年）隨父親躲避戰亂，輾轉流落到湖北武漢漢陽，其父是一位民間老中醫，被稱為「葉神仙」。

「葉開泰」工作人員也介紹，葉文機後來傳承父業，某年湖南嶽陽瘟疫流行，他前往應診，用藥靈驗，深得駐軍簡親王賞識，葉文機獲得一筆財富後，回到湖北漢口開設藥鋪，取名「葉開泰」，店號由來是其父在世前之囑，「葉家藥鋪開業，只圖國泰民安」，以葉氏之姓加開泰，「葉開泰」中醫藥商號正式成立。

▲「葉開泰」堅持古法製膏藥。（圖／記者任以芳攝）

製作中藥技術也是要求「寧缺勿濫」，慎選選用配方，精選原料和精心加工。比如，「九秘膏方」技藝是葉開泰中藥制劑方法的核心工藝之一，從原生藥材到成品藥膏，需要經歷九道工序，確保品質與療效。

「虎骨追風酒」是時，虎骨必購前有梆骨、後有鳳的小腿來熬制，投料封缸後，夏季經二個月，冬季經四個月才可啓封，以保證質量。「葉開泰」古時制藥作坊貼著「寧缺勿濫，不好再來」，隨時警惕藥事人員。

▼ 「葉開泰」所有中藥製品按照時節、步驟製成不馬乎 。（圖／記者任以芳攝）

▲民國時期禁鴉片，「 葉開泰」的參桂鹿茸丸意外幫助戒煙癮。（圖／記者任以芳攝）

「葉開泰」在民國時期意外配合禁煙運動，當時鴉片無處可求，一些有錢人煙癮來了，全身難受，跑去「葉開泰」買參桂鹿茸丸，不知不覺中，這些人竟然戒了煙癮，病殃殃的身體恢復精神氣。

藥效極好，「葉開泰」出現供不應求情況，有些客戶等不及烘乾要拿走藥丸，「葉開泰」堅持不賺快錢，必須剔除水分，不讓客戶吃未完成的中藥。之後抗日戰爭時期，武漢淪陷，「葉開泰」在漢口租界救治傷員，聲援抗戰，走過這些滄桑百年歲月，傳統「葉開泰」再次轉型重生。

▲老字號藥鋪轉型醫療加文旅，教學民眾DIY中藥養生香囊。（圖／記者任以芳攝）

早期行醫治病的「葉開泰」把中醫學融入生活，「葉開泰」藥局文旅景區依照時節，不定時推出中藥養生香囊DIY、傳統疊丸技藝觀賞、中藥特色膳飲品鑒、冬病夏治三伏貼免費貼等活動，吸引不少90、00後年輕人，甚至是小朋友校外教學好場所。

恰巧採訪期間，「葉開泰」安排的DIY小教室，教學運用連翹、荊芥穗、紫蘇葉、艾草葉、青蒿製作養生香囊，有防疫、清熱解毒功效。工作人員提供中藥材和小香囊，親自教學如何認識中藥以及搗碎的方式，大人小來親手製作不但加深印象，半小時課程下來收穫滿滿，以後也能自己去抓藥製作。

▲老古板的養生酒創意包裝。（圖／記者任以芳攝）

「葉開泰」研發創新中醫藥展產品以及養生餐廳。健民葉開泰國醫投資（湖北）有限公司總經理陳蒙蒙接受《東森新媒體ETtoday》也表示，「我們今年3月份推出很新的項目叫草本茶咖，藥食同源，中藥草本跟咖啡結合，其中有一款是黑芝麻黃金拿鐵，靈感來自武漢熱乾麵，芝麻糊和咖啡做成拿鐵，現在是武漢美團外賣人氣商品之一。」

陳蒙蒙也說，大陸現在很多老品牌掀起國潮風，其實也是體現當代90後、00後這一波年輕人，對國學文化新的認知，也是對自己民族文化自信的一種表現。

「葉開泰」老字號看到時代的變化，緊抓國潮風，轉身求新求變。近年來，開設連鎖店、創新消費場景，打造可吃、可玩、可體驗的時尚空間，吸引越來越多年輕消費者打破中醫藥古板走向，重新認識百年老店。