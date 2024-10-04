不斷更新／台東深夜轉彎「5地區部分停班課」！全台颱風假一次看

▲山陀兒颱風強度持續減弱，暴風圈縮小。（圖／中央氣象署，下同）

記者閔文昱／台北報導

山陀兒颱風過去3小時強度減弱且暴風圈縮小，目前中心位置在高雄東北東方，向北北西移動，對雲林以南、南投、花蓮、台東地區構成威脅，稍早台東縣政府也宣布，因部分道路中斷、土石崩落有影響交通及安全之虞，5地區部分停班停課。為此，《ETtoday新聞雲》整理今（4日）停班課的最新情況，讓讀者一目了然。

全台各縣市10月4日「停班停課」一覽：

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北部地區

台北市｜4日正常上班上課。

新北市｜除瑞芳區停止上班上課外，其餘各機關學校照常上班及上課。

基隆市｜4日正常上班上課。

桃園市｜4日正常上班上課。

新竹市｜4日正常上班上課。

新竹縣｜4日正常上班上課。

中部地區

苗栗縣｜4日正常上班上課。

台中市｜4日正常上班上課。

彰化縣｜4日正常上班上課。

南投縣｜4日正常上班上課。

雲林縣｜4日正常上班上課。

▲山陀兒最新動態。

南部地區

嘉義縣｜4日正常上班上課。

嘉義市｜4日正常上班上課。

台南市｜4日正常上班上課。

高雄市｜4日停止上班、停止上課。

屏東縣｜4日停止上班、停止上課。

東部地區

宜蘭縣｜4日正常上班上課。

花蓮縣｜4日秀林鄉和平村及大天祥地區(含富世村布洛灣及富世村13~19鄰範圍）停止上班上課。其餘地區正常上班，正常上課。

台東縣｜海端鄉海端村新武部落、霧鹿村（不含霧鹿國小）、利稻村（不含利稻分校）、卑南鄉溫泉村、金峰鄉全鄉、延平鄉鸞山國小、達仁鄉土坂國小、台坂國小，停止上班上課，其他地區照常上班、照常上課。

外島地區

澎湖縣｜4日正常上班上課。

金門縣｜4日正常上班上課。

連江縣｜4日正常上班上課。