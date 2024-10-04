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小七3店員「颱風天頂門」被吹飛一秒消失　OPEN將逃家被她奮力拖回

記者趙蔡州／綜合報導

山陀兒侵襲台灣多日，導致各地出現驚人風雨，災情不斷，有網友目擊，7-11超商的吉祥物OPEN將被狂風吹到馬路上，店員發現後頂著風雨將OPEN將拖回超商。另一支影片有如電影場景一般，3名超商員工拚命頂著大門，下一秒狂風仍將大門吹起，現場貨架及商品瞬間面目全非、災損慘重。

臉書粉絲團「高雄點」3日的影片可以看見，事件發生在高雄鳳山，一名7-11超商員工頂著大風大雨，在路上拖著OPEN將玩偶不斷前進，從員工拖行的方式可以發現，OPEN將玩偶的重量其實不算小，但仍不敵狂風被吹到「逃家」，畫面讓粉絲團忍不住感嘆「店員太敬業，還要救OPEN將」。

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其他網友看了影片後紛紛表示，「上回飛天、這次滾地，翹家鬼點子很多唉」、「Open將逃家也不是第一次了」、「為了預防在外造成其他災情，辛苦店員把Open將拉回家」、「老戰友了！不能丟下Open將呀」、「值得獎賞這位員工，辛苦了」。

▲▼難抵山陀兒強風！ 3超商店員「擋門被吹飛」，OPEN將又逃家了。（圖／翻攝自爆料公社）

 ▲高雄3店員全力頂門，下一秒被吹翻瞬間消失。（圖／翻攝自爆料公社）

另一段影片被網友分享在爆料公社，事件發生在高雄鼓山，3名7-11店員死命頂著超商的玻璃大門，不料下一秒超強的陣風吹來，大門直接從下方往上掀起，3人連門帶人當場往後噴飛，室內貨架及全部商品瞬間四處亂飛，天花板也被強風通通吹落，所幸3人看起來沒有大礙，事後都自行從天花板堆中爬出。

影片一出立刻引發網友熱議，有人說「哇塞，這根本電影情節，希望人都沒事啊」、「好像氣爆」、「這位員工不加薪說不過去吧，整個就是把超商當成自己的家，用生命在保護，值得敬佩」、「太扯了，好像被炸了」、「這是爆炸吧，真的要安裝鐵捲門比較安全」。

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