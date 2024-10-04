科技還原舊照片解析度　台青加入陸AI「人臉識別」尋親團隊

▲ 大陸武漢華中科技大學生研發AI修復技術，人臉識別舊照片。（圖／受訪者提供）

記者任以芳／武漢報導

80年代的大陸失蹤兒童人數猛增，主要與計劃生育政策有關，許多父母至今還在找尋已經「長大」孩子。湖北武漢華中科技大學軟件學院研發人工智能修復技術，專門修復人臉辨識等功能，幫助個案家庭成功尋親。該團隊中有一位台生陳虹秀參與其中，接受《東森新媒體ETtoday》訪問也表示，除了幫忙照尋失蹤兒童，台灣也有需要尋親群體，自己祖父來自福建卻找不到家人，「如果幫他們把心中的家鄉和親人照片修復，也許尋親這件事也可以變成尋根，幫助更多台灣人找尋祖籍地。」

「親愛的孩子」你／妳在哪裡？

1980年，大陸政府因人口過剩實行計劃生育政策，也就是「一胎化政策」，中國社會「重男輕女」的傳統觀念，該政策讓許多女嬰遭到墮胎或遺棄。這一年開始，失蹤兒童的數量開始急劇增多，許多男嬰無故失蹤，到90年代初，失蹤兒童數達歷年最多，大多2周到4周嬰兒失蹤率最高，因為沒有記憶，到了新家庭完全可以重新開始。

隨著「一胎化政策」終結，自2016年1月1日起，大陸政府宣布全面放開「二胎」，加上現代科技普及，人口販子與失蹤兒童案件逐年遞減。本月大陸公安部門宣布最新數據，打擊拐賣婦女兒童專項行動，破獲拐賣案件109起，其中積案52起，解救找回歷年失蹤被拐婦女、兒童2505名。

相較大陸早期3.5萬失蹤兒童累積高峰期，由於重男輕女的觀念，女孩被父母（親屬）放棄的比例要更高，超過一半失蹤女孩都是因為被送養、遺棄，男孩遭到人口販子拐賣案例也很高。至今這些父母還在癡癡尋找自己已經「長大」兒子比例偏高，由於兒時照片、底片損毀或破舊，辨識度極低，造成尋親的困難。

「寶貝回家」是大陸尋找失蹤未成年人的公益網站，因為和大陸公安部門合作，被許多家長視為尋親的救命稻草，免費服務項目有家人尋親、烈士尋親、海外尋親等項目。

實際檢視該網站截止至2024年8月所發佈「家尋寶貝」（尋找失蹤兒童）最新編號顯示690075，「寶貝尋家」訊息（失蹤兒童找家）顯示最新編號顯示691191。相較2018年8月尋親數據當時平均3.5萬，6年後反而持續增加，主要現在尋人科技發達，促使1980年到1990年出生的大陸民眾上網尋親。

▲ 大陸武漢大學生AI修復技術團隊，幫助上千家庭修復老照片 。（圖／受訪者提供）

AI科技「還原時空」助尋親

大陸父親孫海洋原型電影《親愛的》，感動許多人心，也讓失親父母內心燃起一線希望，印製孩子頭像T恤、車身、街邊海報都是尋親家庭常用方式，失蹤年代久遠，許多照片出現破損，造成尋親困難，成功案例還是太少。

隨著AI技術進步，大陸公安開始運用相關智能技術，2017年騰訊優圖實驗室跨年齡人臉識別技術的圈定，加上警方進行DNA親子鑒定，一口氣找到4位走失大約10年的孩子，成為大陸首次突破尋人技術。

湖北武漢華中科技大學軟件學院2022年研發人工智能修復技術，成立團隊「AI寶貝志願服務隊」。該團隊主要研發圖像修復算法，一開始需要大量的數據庫，很多同學主動加入寫代碼，測試算法，花半年的時間研發出一套圖像修復人工智能算法，「全局修復」「人臉增強」「超分辨率重建」三大技術應用，重新還原老舊照片人臉模糊、破損等問題。

團隊「AI寶貝志願服務隊」創辦人盛建中接受《東森新媒體ETtoday》訪問也表示，一開始自己與失蹤兒童距離很遠，直到看見尋親節目，發現失蹤兒童的照片大多模糊破損、難以辨認，想到自己專業就是學數字圖像處理，也許可以做出修復照片的軟件。

當時他在華中科技大學軟件學院讀博士，人工智能算法是他所在的數字圖像處理實驗室一項重要的研究。有了這個想法後，他召集幾名志同道合的同學，一起研發修復失蹤兒童老照片的人工智能算法。

有效解決「人臉不清晰」關鍵問題，該團隊最成功的案例就是協助警方成功抓捕人口販子，找到大陸父親孫海洋的孩子孫卓。

▲台灣青年（右）陳虹秀加入AI修復老照片行列，左為創辦人盛建中 。（圖／記者任以芳攝）

AI尋親也可「兩岸尋根」

「AI寶貝志願服務隊」創辦人盛建中的團隊也有台青加入，來自高雄的華科學生顏旭輝從媒體上得知「AI寶貝志願服務隊」的尋親事跡後，申請加入團隊志願者。他說，「我的身邊有很多親朋好友，在大陸有失聯的親人，或者有尋找祖籍的需求。我就想用我的所學，幫他們把心中的家鄉與親人修復出來，我覺得很有價值。」在他的帶動下，現在已經有三名台灣學生加入了這項充滿愛心的事業。

像是來自台灣的陳虹秀也是對於AI修復照片尋親十分有感，「我曾經想過自己祖先從何而來？小時候祖父曾說我們家祖籍在福建。2020年祖父過世後，我十分傷心，也開始思考我在大陸的親人到底在哪？」

恰巧又遇到一名台灣來的台青透過華中科技大學AI尋親軟件，加上族譜印證，真的找到了祖籍的親人，「於是我開始認真思考，是否把尋親這件事也可以上升到尋根，或許可以幫助更多台灣人到大陸尋找祖籍所在地。」陳虹秀也進一步說，就是這樣想法，於是我加入「AI寶貝志願服務隊」。

過去因為照片泛黃破損難以辨識，加上年代久遠，地址或相關訊息變化太大，造成尋根與尋親一樣都十分艱辛，如今靠著AI修復技術，提升了辨識度。截至目前，「AI寶貝志願服務隊」AI技術，幫助1千多名父母修復照片，成功協助11名走失兒童與家長團聚。其中2022年有9人，2023年有2人。

該團隊成立武漢悟空遊人工智能應用軟件有限公司，與武漢鐵路公安局簽署合作協議，參與修復犯罪嫌疑人照片，助力案件偵破。湖北也有多家機構除了尋親也做跨越海峽的尋親，包括湖北國際傳播中心。目前，湖北警政單位也加入行列，提供技術支持和數據資源，幫助各團隊高效進行尋親工作。