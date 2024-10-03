台南後壁及新興國中結合仰望教育基金會　技藝職能實作課程受好評

▲台南市積極推動技藝教育，鼓勵學校發展具特色的課程，後壁及新興國中兩校為辦理「財團法人仰望教育基金會-一身好本領人才培育計畫」，透過技藝職能課程，培養一技之長。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市積極推動技藝教育，鼓勵學校發展具特色的課程，後壁及新興國中兩校為提供學生正式課程以外的學習機會，112學年度辦理「財團法人仰望教育基金會-一身好本領人才培育計畫」，透過技藝職能課程，培養一技之長，更希望藉由學習上的成就感為同學帶來正向積極影響。

黃偉哲市長表示，適才適所及多元發展是重要教育理念，對於喜歡動手實作的學生，透過實際體驗與操作，學習效果遠勝於坐在教室聆聽教師上課，在此也特別感謝兩校主動爭取外部資源，提供多元技職教育選擇。

教育局鄭新輝局長表示，教育局積極推動技藝教育，如辦理技藝教育課程、國小高年級參訪技術型高中、暑期技職體驗課程、技職博覽會、職探中心體驗活動等，期待透過多元化推動，提供學生自我探索及發掘興趣，適性選擇升學或就業管道，最終一展長才。

後壁國中高儷玲校長表示，學校辦理「後壁創客學院」課程內容，以創意為核心，實作為本，發展出創意想、動手作、實踐行、愛分享的精神，上學期發想理論，具體呈現在生物、美容、化學、建築等實作課程上；下學期引導學生學習室內配線、工業配線等，同時安排學生為社區長輩進行餐飲桌邊服務，更有同學為了參加週六下午課程，自願參加週六早上輔導課，態度變得正向積極，相信學校願意多給學生一扇窗，就能為他們開啟另一個世界。

新興國中鄭雅麗校長表示，學校辦理「美髮美甲班」，安排學生學習編髮、電棒捲、美甲等課程，同時辦理成果展提供學生展現舞台，對於缺乏家庭關注、在課堂上失去學習動機，以致於缺乏自信的學生幫助很大，這些學生透過課程，找到學習樂趣，經由技能的訓練與作品的呈現，受到肯定，學生不僅學會了基礎知識和技能，更相信自己今後會有能力在相關的學習與產業上繼續探索，期許同學們會持續為自我的願景努力。