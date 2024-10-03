滯留12小時「山陀兒瘦了一大圈」　他曝對比照！一票驚：快不行了

▲山陀兒瘦了一大圈。（圖／翻攝自PTT）

記者施怡妏／綜合報導

中颱山陀兒持續牛步，全台今天停班停課第2天，山陀兒中心預計今天中午前後以中颱下限的強度登陸，登陸後會迅速減弱成輕颱，明天白天就會變成熱帶性低氣壓。有網友貼出昨（2）日早上11時的颱風衛星雲圖，與同日晚上22時50分比較，山陀兒整個大縮水一圈，驚呼「是不是快不行了？」

有網友在PTT發文，「颱風山陀兒是不是快不行了？」2日早上11時的衛星雲圖顯示，山陀兒的風勢強大，過了12小時後，22點50分的衛星雲圖中，山陀兒大幅縮水，颱風範圍縮小了一大圈，「山陀兒是颱風模範生嗎？幫大家弄了個3天颱風假，然後自己就快消風了」。

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貼文曝光，網友紛紛表示，「他餓了一整天走不動路惹，所以暴風圈萎縮」、「快扛不住了，全台灣人舉手幫集氣元氣」、「可能要原地解散了」、「過12個小時怎位置還一樣，笑死」、「被中央山脈夾著灌東北季風，真的罕見」、「改名呆頭鵝才對」、「沒能讓中央山脈盡興真是抱歉」、「遙控器沒電就只能原地GG」、「入境隨俗就地躺平」。

▲山陀兒颱風動態。（圖／中央氣象署）



氣象專家吳聖宇就指出，山陀兒的強度正在逐漸減弱，因為它在同一小塊海面上停留太久，冷海水上湧導致整層海溫下降，能量供應不足，整體結構變差，未來應該會持續減弱，範圍也會縮小，但登陸時至少仍是中度颱風，路徑上預期會朝向台南、高雄沿海，如果強度沒有大幅減弱，應該會順著太平洋高壓邊緣向東北移動。

中央氣象署預報員張承傳也指出，山陀兒會以中颱下限強度、今天中午前後登陸，登陸後會迅速減弱，明天白天就會減弱為熱帶性低氣壓。