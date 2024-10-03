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山陀兒持續牛步　台南出現最強11級強風

▲台南市南區濱海公路黃金海岸海邊受強風影響，海浪拍岸風浪很大。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市南區濱海公路黃金海岸海邊受強風影響，海浪拍岸風浪很大。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

中颱山陀兒持續牛步，預計中午前後登陸，登陸後強度迅速減弱，會逐漸成為熱帶性低氣壓。不過受到外圍環流跟東北季風影響，東北部、東半部、恆春半島、南部地區也是整天有雨。

4日中南部雨勢會減弱，不過北部地區跟東北季風相互影響，雨勢會持續。氣象署針對屏東縣、台東縣發佈超大豪雨特報；基隆市、新北市、台北市、台南市、高雄市、花蓮縣大豪雨特報；嘉義縣、嘉義市、雲林縣、基隆市、新北市、宜蘭縣、花蓮縣、澎湖縣、蘭嶼、綠島有局部大雨或豪雨，桃園至彰化、台北及南投地區有局部大雨發生的機率。

▲台南市南區濱海公路黃金海岸海邊受強風影響，海浪拍岸風浪很大。（圖／記者林東良翻攝，下同）

據中央氣象署強風通報：目前台南已有「西濱N304K氣象站」平均風速觀測達6級風以上標準。較大風速氣象站與觀測值(m/s)分別為：[西濱N304K氣象站11級；水試所海水繁養殖中心氣象站9.7；七股研究中心氣象站7.9；西濱S280K氣象站7.9；國一N288K氣象站7.3；南區中心氣象站6.7；國三S342K氣象站5.5；國三S329K氣象站5.3；永康氣象站5.3；六官養殖協會氣象站4.8。

▲台南市南區濱海公路黃金海岸海邊受強風影響，海浪拍岸風浪很大。（圖／記者林東良翻攝，下同）

降雨部分四草氣象站測得121公厘；安平氣象站115.5；台南市南區氣象站111；七股研究中心氣象站79；仁德氣象站75.5；鯤鯓國小氣象站73.5；城西氣象站 72.5；台南市北區氣象站68；西濱N304K氣象站65.5；水試所海水繁養殖中心氣象站63.5。

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