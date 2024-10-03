陸整治網路新聞　推動「持證亮牌」

▲大陸網信辦。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸中央網信辦3日印發通知，部署開展為期3個月的「清朗·整治違規開展互聯網新聞資訊服務」專項行動，整治包含編發虛假不實新聞、假冒新聞網站，以及違規採訪等問題。同時，網信辦也強調，要推動「持證亮牌」，向社會大眾提供網路新聞資訊服務，均應在獲准服務形式的顯著位置明示主體名稱、許可證編號。

網信辦表示，專項行動針對違法違規開展互聯網新聞資訊服務行為，集中整治五類突出問題：

一是編發虛假不實新聞資訊，使用與新聞資訊內容嚴重不符的誇張標題，或者惡意篡改、斷章取義、拼湊剪輯、合成偽造新聞資訊，誤導社會公眾。

二是借輿論監督名義，通過採編、發佈、轉載、刪除新聞資訊，干預新聞資訊呈現或搜索結果等手段，威脅、要脅他人提供財物、開展商業合作，謀取不正當利益。

三是仿冒、假冒新聞網站、報刊社、廣播電視機構、通訊社等新聞單位，或者擅自使用「新聞」「報導」等具有新聞屬性的名稱、標識開設網站平臺、註冊帳號、發佈資訊。

四是未經許可或超越許可範圍開展互聯網新聞資訊採編發佈服務、轉載服務、傳播平臺服務。未取得互聯網新聞資訊採編發佈服務資質，違規開展新聞採訪、發佈新聞資訊。

五是偽造、倒賣、出租、出借、轉讓互聯網新聞資訊服務許可資質。出售、出租或以其他形式委託協力廠商主體運營互聯網新聞資訊服務頻道等。通過不正當手段、虛假材料等取得互聯網新聞資訊服務許可。

網信辦強調，要指導網站平台優化公眾帳號類別設置，專屬「新聞類帳號」，並將審核許可資格作為開設新聞類公眾帳號前置條件。要實際推動「持證亮牌」，透過網站平台、公眾帳號、應用程式、網路直播等各類形式向社會大眾提供網路新聞資訊服務，均應在獲准服務形式的顯著位置明示主體名稱、許可證編號。

網信辦還說，要督促網站平台優化演算法模型和推薦機制，對新聞類帳號發布的高品質新聞資訊優先推送。要拓寬投訴舉報管道，積極接受、核查處置相關違法違規問題線索，對典型案件公開曝光。