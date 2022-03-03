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大陸擬修法限制App推播　要「傳播正能量」禁八卦

▲▼手機、傳訊息、簡訊、聊天、對話、通聯紀錄、滑手機、網路。（圖／CFP）

▲大陸修法限制APP「推播」。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸修法限制APP「推播」！國家網信辦2日發布《互聯網彈窗信息推送服務管理規定（徵求意見稿）》，擬修法限制應用程式推送服務，不得推送明確的違法和不良訊息，特別是惡意炒作娛樂八卦、緋聞隱私、奢靡炫富、審醜扮醜等違背公序良俗內容。

據《中國網信網》報導，該意見稿自2日起，向社會公開徵求意見，截止時間為3月17日。大陸國家網信辦指出，此舉是為弘揚社會主義核心價值觀，營造清朗網路空間。

根據意見稿，限制範圍，是在中國大陸境內提供操作系統、終端設備、應用軟體、網站等服務的，展開網路視窗訊息推送服務（推播）時應當遵守本規定。

規定指出，訊息推送服務，應該傳播正能量，弘揚社會主義先進文化；積極推送向上向善的內容，用社會主流思想價值和道德文化滋養人心、滋潤社會。

規定指，不得推送《網絡信息內容生態治理規定》明確的違法和不良訊息，特別是惡意炒作娛樂八卦、緋聞隱私、奢靡炫富、審醜扮醜等違背公序良俗內容；不得關聯某一話題集中推送相關舊聞，惡意翻炒。

規定還要求，推播新聞訊息應嚴格遵守《互聯網新聞信息稿源單位名單》執行，不得超範圍轉載，不得歪曲、篡改標題原意和內容，保證新聞來源可追溯和新聞訊息真實、客觀、全面。

規定稱，推播內容應提升多樣性，體現積極健康向上的主流價值觀；不得扎堆推送、炒作社會熱點敏感事件，渲染惡性案件、災難事故等，引發社會恐慌。

此外，規定也指出，推播廣告信息，必須進行內容合規審查，不得違反國家相關法律法規；應當具有可識別性，顯著標明「廣告」，明示用戶；確保推播廣告一鍵關閉。不得以推播方式呈現惡意引流跳轉的第三方鏈接、二維碼等信息；不得通過推播服務誘導用戶點擊，實施流量造假、流量劫持。

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