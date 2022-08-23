陸強力掃蕩網暴、帶風向！　已清理528萬個「網路水軍」　

▲大陸網信辦今宣布加強掃蕩網路暴力、網路水軍攻擊。（圖／免費圖庫Pixabay）

記者任以芳／綜合報導

針對網路暴力、謠言以及網路水軍等亂象，大陸中央網信辦每年都會有「清朗」系列專項行動。大陸國家網信辦副主任盛榮華今（23）日宣布要加強網管，至今全力掃蕩528萬個網路水軍，今後評論、彈幕、私信也將作為治理網路暴力問題的重點，並且加強公開帳號IP地址的歸屬地，讓網民監督。

大陸中央網信辦每年開展的「清朗」系列專項行動，主要針對網路暴力、網路水軍、網路黑公關等項目。中央網信辦副主任、國家網信辦副主任盛榮華今介紹三個最新政策方向。

▲大陸要整治青少年常用的應用程式、智慧裝置等涉未成年人網路亂象。（示意圖／PAKUTASO）

一是聚焦重點抓整治。針對治理不同型別網路亂象。比如，網路群組、網站論壇、電商、小程式等平台作為治理網路暴力、網路水軍亂象重點；評論、彈幕、私信等環節作為治理網路暴力問題的重點；青少年常用的應用程式、智慧裝置等環節，作為治理涉未成年人網路亂象的重點。

二是創新舉措增實效。首先是強化資訊公示，各網站平台已經上線公開帳號IP地址的歸屬地，還有網路帳號所屬MCN機構資訊等功能，可以全方位接受網民的監督，遏制網路水軍蹭熱點、帶節奏、惡意營銷等問題。

再者是強化使用者保護，可能遭受網路暴力風險的使用者，可以使用「一健防護」功能求救；陸網信辦推出指導網站平台最佳化榜單評價，綜合使用者口碑、質量評測等，讓不法網站難以生存。

▲大陸至今掃蕩528萬個網路水軍帳號。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

三是從嚴懲處強震懾。網暴專項整治行動當中，重點網站平台累計攔截涉攻擊謾罵、造謠詆譭等資訊6541萬餘條，處置違法違規的帳號7.8萬個。在網路水軍專項治理行動當中，重點網站平台累計清理網路水軍招募引流等資訊1627萬條，查處違法違法528萬個帳號，處置群組、貼吧45萬個。

據了解，大陸選在此時強力掃蕩網軍，可能將影響兩岸網路發展情勢。陸官媒《環球時報》2021年12月8日曾報導，大陸網路安全公司微步在線系統披露，台灣網路攻擊組織「綠斑」主要對北京、福建兩地發動網路攻擊。其中北京作為大陸政治經濟中心，遭受綠斑近56%的網路攻擊，福建鄰近台灣受近10%的網路攻擊。