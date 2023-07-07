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大陸 大陸焦點 特派現場

陸官方欲整頓網路暴力現象　違反規定最重可「禁止重新註冊帳號」

▲▼手機、傳訊息、簡訊、聊天、對話、通聯紀錄、滑手機、網路。（圖／CFP）

▲大陸網信辦對外徵求意見，要整頓網路暴力事件頻傳的現象。（示意圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

在網路資訊爆炸的時代，不少人躲在螢幕後面當起「鍵盤俠」，對於社會上發生的事件批評針砭，也有個人或群體藉此施加「網路暴力」，導致有人因受不了輿論壓力造成心理陰影或選擇輕生。對此，大陸網信辦決定介入規範，將監管機制制度化，使其有法可循。

▲▼詐騙，駭客，人頭帳戶，詐騙集團，科技犯罪。（圖／視覺中國）

《環球網》報導，為切實加強網絡（網路，下同）暴力信息治理力度，營造良好網絡生態，根據《中華人民共和國網絡安全法》、《中華人民共和國個人信息保護法》等法律、行政法規，國家互聯網信息辦公室起草了《網絡暴力信息治理規定（徵求意見稿）》，現向社會公開徵求意見。

這份意見徵求稿雖未定案，但從監管辦法和法律責任卻可以看出，大陸官方決定出重手整頓網路的決心。意見稿提到，網絡信息服務提供者違反規定者，在法律、行政法規上沒有規定的，各級網信部門依據職責給予警告、通報批評，責令限期改正，可以並處一萬元以上十萬元以下（人民幣，下同）罰款；因處置不及時造成公民生命健康安全等嚴重後果的，處十萬元以上二十萬元以下罰款，可責令暫停信息更新。網絡信息服務提供者發起、組織網絡暴力或借網絡暴力事件實施惡意營銷炒作等行為，應當依法從嚴從重處罰。

至於網絡用戶違反規定者，網絡信息服務提供者應當依法依約採取警示提醒、限制帳號功能、關閉註銷帳號等處置措施；對首發、多發、組織、煽動發佈網絡暴力信息的，採取列入黑名單、禁止重新註冊等處置措施。

同時，借網絡暴力事件實施惡意營銷、違規營利等行為也將受到處罰，「除前款規定外，應當依法依約採取清除新增粉絲、暫停營利權限等處置措施。」

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