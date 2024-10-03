遊輪海上爆發神秘疫情！180乘客出現嚴重腸胃症狀　CDC未掌握病因

▲「海洋燦爛號」爆發腸胃疫情，目前已有180名乘客和3名船員出現症狀。（圖／翻攝自維基百科）

記者葉睿涵／編譯

皇家加勒比遊輪「海洋燦爛號」（Radiance of the Seas）近日在阿拉斯加航行期間爆發了一種神秘的腸胃疾病，導致船上180名乘客和3名船員出現腹瀉、腹部痙攣、頭痛、肌肉疼痛等症狀。目前，美國疾病管制與預防中心（CDC）正對此展開調查，但當局至今還未確定病因。

據《每日郵報》報導，CDC證實，這場疫情發生於「海洋燦爛號」9月20至27日的航程中。當時，船上共有2172名乘客和894名船員，期間有超過8%的乘客出現了腹瀉、腹部痙攣、頭痛、肌肉疼痛等症狀，另外還有3名船員也通報身體不適。

疫情爆發後，船員立即採取緊急措施，除了實施嚴格的清潔和消毒程序，遏制疾病蔓延外，也提醒乘客要第一時間通報病情，並加強手部衛生。皇家加勒比遊輪發布聲明指出，船員已採取遠超公共衛生指南的程序，確保遊輪的健康與安全環境處於最高水準，「照顧乘客、船員和我們到訪社區的健康與安全是首要任務。」

報導稱，這是「海洋燦爛號」今年第2次傳出有腸胃疾病案例。今年4月，這艘遊輪曾爆發諾羅病毒疫情，導致近70名乘客上吐下瀉。儘管目前這起新案例的病因仍在調查中，但報導強調，諾羅病毒仍被視為可能引發疫情的原因之一。

CDC數據顯示，美國2024年已發生了10起胃腸疾病疫情，其中多數與諾羅病毒有關。專家表示，遊輪並非唯一的傳播場所，因為諾羅病毒在任何密集環境都很容易傳播，而老人和小孩更是高風險族群。