美軍公開最新影像！　2驅逐艦開火攔截伊朗飛彈

▲美軍中央司令部公開驅逐艦開火攔截伊朗飛彈的畫面。(圖/翻攝自X@CENTCOM)

記者詹雅婷/綜合報導

美軍中央司令部(USCENTCOM)2日公開驅逐艦協助以色列攔截伊朗飛彈的畫面,可見畫面起初一片漆黑,只有警報聲響起,接著美艦發射攔截飛彈,火光亮起、煙霧冒出。

The U.S. Sixth Fleet guided missile destroyers USS Cole (DDG 67) and USS Bulkeley (DDG 84) engaged multiple Iranian ballistic missiles in defense of Israel from the Eastern Mediterranean Sea, October 1, 2024. pic.twitter.com/phN9mMpXMT