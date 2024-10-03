迪士尼搭雲霄飛車　美5歲童「心臟驟停」停止呼吸

▲5歲男童埃內斯托搭乘遊樂設施心臟驟停。（圖／翻攝自IG、YouTube）

記者詹雅婷／綜合報導

美國佛州一對夫妻帶著5歲兒子前往佛州迪士尼世界樂園（Walt Disney World），一家人開心出遊，但當搭上雲霄飛車後，兒子突然停止呼吸陷入昏迷，所幸父母、迪士尼員工等人及時出手相救，成功保住他的性命。

紐約郵報報導，事發於9月21日，5歲男童埃內斯托（Ernesto Tagle）當時搭乘遊樂設施「星際異攻隊：宇宙倒帶」，坐在列車最後一排，這在室內的雲霄飛車，但當設施啟動之後，埃內斯托的身體突然出現異狀，停止呼吸，陷入昏迷。母親克里斯汀（Christine Tagle）見狀頓時感到相當驚慌，「我當時尖叫，拍打著他，說孩子出事了」。

然而當時設施已經啟動，克里斯汀只能不斷檢查兒子脈搏，在這趟雲霄飛車結束之後，她立刻對孩子實施CPR，接著路人、護士、急救人員紛紛出手相助，迪士尼員工則是拿出自動體外心臟電擊去顫器（AED），緊接著把埃內斯托送上直升機趕往醫院。

埃內斯托後來被送往3間不同的醫院，接受多次檢查，最終被診斷出罹患兒茶酚胺敏感性多形性心室頻脈（CPVT）；這是一種罕見的心臟疾病，會在極度興奮等狀況突然發作。家屬事後透露，醫師在埃內斯托體內放入裝置，可在發生心律失常、心臟驟停的狀況時給予處置，所幸孩子順利康復，並無大腦或心臟受損的跡象。

埃內斯托如今已出院返家，家屬稱，相當感謝當初立刻採取行動救兒子的那群人。

▼埃內斯托已出院返家。（圖／翻攝自IG）