嘉市部分路口號誌增火雞圖樣　網友：還以為颱風吹壞

▲交通號誌結合在地產業意象，為行人設施增添趣味。（圖／嘉義市政府交通處提供，下同。）

文／中央社

嘉義市民族、文化路口等路口小綠人行人號誌燈上方增加火雞圖樣，市府將交通號誌結合在地產業意象，為行人設施增添趣味，並吸引民眾關注，還以為是颱風天吹壞了紅綠燈。

嘉義市政府交通處今天（3日）發布新聞指出，近期於民族路及文化路口，以及中正路、興中街、光華路口的行人專用號誌燈試辦加裝燈箱，透過LED燈面結合嘉義市火雞肉飯特色，以火雞伴隨小綠人動態圖，吸引停等紅燈的行人注意燈號，希望藉此減少行人因低頭使用手機發生誤闖。

嘉義市部分街道試辦火雞圖樣號誌，吸引到嘉義旅遊的遊客目光，並將火雞圖樣號誌創意，PO上社群平台Threads，遊客認為是嘉義的地標，更是在地的特色風景，也有民眾經過這些路段時，發現紅綠燈突然跳出火雞，還以為是颱風天吹壞了紅綠燈號誌，仔細一看，原來是眼花。

嘉義市交通處表示，後續選定嘉義車站前的中山路與林森西路口，以及中山路、仁愛路、中正路口等處小綠人燈箱進行試辦，將融入火車站前廣場上的大白熊裝置藝術，將大白熊設計圖樣進行LED面板技術設計開發，為嘉義市街道風景增添設計感與趣味性。