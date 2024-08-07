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花蓮金針花季8月開跑！　優惠限定遊程、行車攻略一次看

▲▼花蓮縣金針花季將正式開跑，赤柯山與六十石山將陸續開滿金黃色金針花。（圖／花蓮縣政府提供資料照片，下同）

▲▼花蓮縣金針花季將正式開跑，赤柯山與六十石山將陸續開滿金黃色金針花。（圖／花蓮縣政府提供資料照片，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣玉里鎮赤科山、富里鄉六十石山是全台重要金針花產區，每年金燦燦的金針花海又將綻放盛開，2024年花蓮縣金針花季將在8月10日正式開跑，賞花季兩地推出限定遊程、裝置藝術及優惠活動，將一直持續到10月13日，全台民眾可利用暑假走遊花蓮金針花季，徜徉花蓮大山大海的自然美景。

花蓮玉里赤科山與富里六十石山當地大量種植金針花，形成綿延一片的金色花毯，迆邐山巔山麓之間，壯麗非凡，因此除了收穫出售之外，在花蓮縣政府支持下，兩山每年在花季辦理留花，由玉溪地區農會與富里農會規劃執行，以金針花海的美好景色規劃多個景點，搭配在地美食、店家消費等，此外，農粉幣於花季中同時也可以使用獲取優惠。

▲▼花蓮縣金針花季將正式開跑，赤柯山與六十石山將陸續開滿金黃色金針花。（圖／花蓮縣政府提供資料照片，下同）

玉溪地區農會總幹事蔡宗翰說，玉里赤科山今年再次取得日本卡通人物卡娜赫拉肖像授權，「卡娜赫拉's 赤科花園」除用以作為今年金針花季的主視覺之外，同時規劃限定版聯名文創商品外，卡娜赫拉人偶見面會將於8月14日共2場次於櫻之谷與大家相約賞花。

購買赤科山樂遊券新台幣330元即可抵價值新台幣500元，於8月1日開賣中，並在8 ／27、8 ／28、9 ／11、9 ／12安排4場次的赤科一日遊行程，讓遊客以一天8小時，搭乘專車悠遊金色花季、徜徉花海打卡拍美照、蒐集赤科山完整美景、手做體驗、享受風味美食，漫遊更忘憂，詳情請至赤科山官網報名（https://www.chicomountain.com/)。

富里鄉農會總幹事張素華表示，富里鄉六十石山今年則以「忘憂大地感謝祭」為主題，用慶典的方式呈現，透過歡樂的開幕儀式，邀請遊客一起參與歡樂慶典，同時緊扣著富里鄉農會的理念「與大自然和諧共存」，感謝這片土地守護著家鄉。為了讓遊客體驗金針農家樂趣，於8 ／10（六）-8 ／11（日) 規劃2天1夜花季限定療癒遊程，推出賞金針花花海、漫步竹間步道以及可愛稻草藝術季動物及茶旅行活動，讓遊客不必傷腦筋安排行程，搭乘專車一次玩足。另外每天下午3至5點有機會看到「雲隙光（耶穌光）」，以及能在水塔上找到12隻動物迷蹤-台灣原生動物彩繪畫作，詳情請至富里鄉農會報名(https://www.facebook.com/Fulifarmersassociation/?locale=zh_TW)。

▲▼花蓮縣金針花季將正式開跑，赤柯山與六十石山將陸續開滿金黃色金針花。（圖／花蓮縣政府提供資料照片，下同）

花蓮縣金針花季赤科山及六十石山交通管制說明：
1. 管制期間為113年8月10日至10月13日，上午8時至下午5時整，赤科山及六十石山全線道路禁止甲、乙類大客車上山，9人座（含）以下自小客車及機車(含大型重型機車)可正常通行。

2. 玉里鎮赤科山，由玉里鎮觀音里高寮村進入（於台9線287K東側轉入），193縣道103公里至104公里路段雙向禁止大客車停車，規劃玉溪地區農會農特產展售中心及玉溪地區農會稻穀烘乾中心暨白米加工廠(大禹米廠)供停放接駁。管制期間紅線區域禁止停車，並設置「禁止停車，違者開罰」告示牌，由執法單位勸導並加強取締，禁止停車路段於加蜜園旁、小瑞士至赤科農場、沂峰農莊入口、綠點農場至917農場、天心茶廠至交叉路口農路。

3. 富里鄉六十石山，上山路線於「竹田村入口」（台9線293公里）至「雲閩農莊前金針花意象設施」，下山路線於「萬寧至復興部落聯絡道路起點（0公里）」至「 阿眉溪方向出口」，「雲閩農莊前金針花意象設施」至「萬寧至復興部落聯絡 道路起點（0KM）」之間雙向通行，並設遊園路線指示牌。花季期間，六十石山機車(含大型重型機車)請由竹田村方向上下山，禁止由東里村方向下山。六十石山往東里產業道路口與小瑞士觀景平台已設置1組臨時紅綠燈進行交通管制，請用路人依循交通號誌行駛。管制期間紅線區域禁止停車，並設置「禁止停車，違者開罰」告示牌，由執法單位勸導並加強取締，禁止停車路段於德森農莊入口、德森農莊廣場上方道路、黑暗部落攤位旁、黑暗部落攤位後方大彎、小瑞士旁。

4. 花季期間為颱風季節，若災害造成道路坍方中斷替代路線，赤科山主線道道路坍方中斷時，請用路人由竹林上山不管制，由赤科山主線道下山採整點放行(依工程狀況機動調整放行時間並另行公告)；六十石山東里產業道路坍方中斷時，請用路人由竹田路段上下山，上山採整點放行30分鐘，下山不管制，禁止東里路段上下山。
5. 降雨安全措施，若大雨等級以上進行遊客勸導，大豪雨等級以上強制禁止上山，下雨天請用路人注意天雨路滑、小心落石等，若雨量已達大豪雨特報以上，請執法單位協助撤離遊客，並於入口處禁止上山。

▲▼花蓮縣金針花季將正式開跑，赤柯山與六十石山將陸續開滿金黃色金針花。（圖／花蓮縣政府提供資料照片，下同）

公告交通管制範圍及時間，請用路人配合改道，並依交通管制人員指揮行車及注意交通安全，赤科山與六十石山道路因近年地震及颱風影響，請用路人特別留意道路落石、坍方處及工程區域，勿逗留並盡速通過，以確保安全。

詳情請至花蓮縣政府最新公告: https://www.hl.gov.tw/News_Content.aspx?Create=1&n=32724&state=F5D336F102ACBC68&s=162842&ccms_cs=1&sms=25831

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