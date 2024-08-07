「流星花蓮」商品及體驗徵選出爐　遊程甜點禮品22業者入選

▲「流星花蓮」天文旅遊活動將花蓮的山海、星空美景連結在地產業。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府推出「流星花蓮」品牌，輔導花蓮在地業者推出特色賞星旅遊，今年更推出「星空商品或體驗活動徵選」，共有22家業者入選，種類囊括星空特色旅宿、遊程、餐食及禮品等，創造花蓮旅遊新亮點，提供遊客旅遊新選擇，民眾也可於8月10日及9月28日的花蓮星光音樂會星光市集選購星空特色商品。

縣長徐榛蔚表示，為了促進夜間永續觀光發展，縣府從2020年開始舉辦「流星花蓮」天文旅遊活動，將花蓮的山海、星空美景連結在地產業及活動，推出多項主題式活動及成功商品化，促進經濟、社會和環境的永續連結，包含「海之星．星之海」食魚教育賞星、海洋月光賞星船、「染一片星空」手作星空植物染體驗、「皂訪．星河」手作星空皂體驗、「星空郊饗宴」月光音樂會、「銀河‧螢河」觀星賞螢活動、馬太鞍－呱呱星空季、縱谷星光、「柚見星空」柚園體驗及觀星活動等，同時也培訓及認證天文旅遊解說員，去年更獲得台灣活動卓越獎的肯定。

▲▼星空商品及體驗活動徵選共有22家業者入選，囊括星空特色旅宿、遊程、餐食及禮品等。

今年推出「星空商品或體驗活動徵選」，邀集旅行業、商圈、旅宿、伴手禮、餐廳等業者發揮創意推出各式與星空相關的商品或體驗服務。共有22家業者入選，旅宿遊程類包含陽光晨堡民宿的浩瀚星空房、羊仔厝生態庭園（木日光文旦驛站）的「柚遊自在星光趣」遊程、無痕海洋(頑豹戶外有限公司)的星空獨木舟、雄獅旅行社的星空野餐、花蓮縣平森永續發展協會推出粉彩手作、馬佛陶藝、農夫料理和瑞穗酸柑茶體驗結合觀星的3項小旅行。

禮品類包含巧不巧手作「星空手作布包」、高第國際藝術有限公司「Kira-Kira 星星項鍊」、山海星光號的天文主題產品如野餐墊和資料夾等、財團法人勵馨社會福利事業基金會附設愛馨小舖「原創星系琉璃項鍊」、昇活樂陶陶「曼波魚星空陶盤」、榮榮美學美學企業社的星空意象擴香石及蠟燭、阿魯巴染部落手作室「星辰夢遊植染筆記本」、小半碗陶工房「銀河漫遊·繁星點點盤」。

另外餐食類包含摯甜所、小食回憶、福町本舖檸檬汁、放鬆鬆甜點、米妞私房手作甜點、Tina的手作造型饅頭、舞賽檸檬 Wusay Lemon等皆推出星空相關的甜點、造型饅頭及飲品。禮盒類則有砂卡礑自然農莊的馬告星空巧克力，以及宗泰食品的酩月星空微醺酒果凍。

獲選業者受邀參與今年三場次的花蓮星光音樂會設攤販售商品，其中【山之韻】場已於6月29日舉辦，接下來8月10日在七星潭舉辦的【海之聲】場除了能感受七夕情人節的浪漫氛圍外，也可選購花蓮在地業者的星空特色商品及體驗活動；9月28日【森之音】場次則在大農大富平地森林舉辦，享受與大自然合而為一的愉悅舒緩。

活動及各獲獎商品可詳見「流星花蓮」網站（https://www.meteor-hualien.tw/about-2）。