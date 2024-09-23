黃偉哲推超值秒殺遊程 8大主題遊程 　「遊台南搭好行」9／25開賣

▲時序進入秋高氣爽的旅遊好時節，台南市從10月起至12月，推出台灣好行一系列推廣體驗活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

時序進入秋高氣爽的旅遊好時節，台南市從10月起至12月，推出台灣好行一系列推廣體驗活動，將於9月25日上午10時許，KKday、Accupass活動通雙平台同步開賣！

觀旅局23日舉辦遊程發布記者會，台南市長黃偉哲、觀光旅遊局長林國華、交通局長王銘德、市議員陳怡珍、許至椿、沈震東及地方業者代表等皆蒞臨共襄盛舉，邀請全國民眾體驗台南多種玩法！

黃偉哲表示，台灣好行路線包含「88府城巡迴線」、「99安平台江線」、「東山咖啡線」及「梅嶺線」，旅遊路線結合台南在地特色，遊客在飽覽風光之餘還有精選農特產伴手禮店家供大家採買，讓遊客收穫滿滿、滿載而歸。

他也特別推薦名額有限的主題遊程，依據不同客群專屬設計8大主題的體驗遊程共有16場次僅360個名額，由專業導遊帶領實際搭乘台灣好行班次，體驗台灣好行台南旅遊的趣味性，除了有遊客喜愛的米其林必比登美食行程外，今年搭配梅嶺線及東山咖啡線，分別推出了登山健行、咖啡農事體驗等主題方案，歡迎舊雨新知相約一起來探訪台南風光。

目前台南市台灣好行路線共4條，包含：「88府城巡迴線」、「99安平台江線」，以及今年度甫開行的「東山咖啡線」及「梅嶺線」，為持續鼓勵遊客搭乘，觀旅局於今年度活動邀請入圍葛來美獎專輯包裝設計師鄭星慧，以四條路線特色意象設計四款紀念印章於車輛上，增添遊客搭乘台灣好行的趣味；除此之外，只要在本年度活動期間搭乘任一台灣好行路線，於車上填寫線上問卷，就有機會抽好禮。

觀旅局長林國華說明，台灣好行台南主題遊程推出邁入第4年，已累積不少忠實粉絲，特別推出限量版「熟客計畫」，將針對110至112年間，總報名場次數排序前20名之遊客，主動發送熟客優惠碼，只要邀請過去從未參加者一同報名，熟客即享該場次免費。

8大主題遊程於9月25日上午10點起在KKday及Accupass活動通開放報名，各場次名額有限。另10月1日起於KKday販售限量300套台灣好行台南自由行套票，包含【交通組合套票】高鐵＋台灣好行8899、台灣好行8899＋立驛國際安平港遊船套票等；【景點組合套票】台灣好行8899一日券＋安平樹屋、安平古堡、億載金城門票三選一/三選二等；【體驗組合套票】台灣好行東山咖啡線＋儷泉溫泉泡湯1小時等多樣組合套票旅遊商品。請大家持續追蹤台南旅遊網最新資訊。



此外，觀旅局也說明今年將持續招募新的台灣好行特約店家，邀請路線站點沿線的各類業者單位都可分別推出憑車票前往消費的各式優惠方案，有意願業者都可透過線上報名網址（https://forms.gle/ene68oH2Rs9tJC3U7）報名。更多活動詳情可上台南旅遊網或洽執行單位翔啓創意客服專線0965-171818查詢。

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