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新北瑞芳降雨全國最多　侯友宜親赴多處視察及勘災

▲視察環狀線防颱整備 侯友宜：全力守護市民安全。（圖／新北市捷運局提供）

▲新北市長侯友宜在3日早上9點召開第6次工作會報時，針對2日深夜北海岸和東北角的強降雨，特別關心各區公所的災情和處置情形。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府表示，依氣象署的雨量觀測站資料顯示，昨（2日）下半天到今（3日）清晨，新北市的瑞芳區累積降雨量為全國之冠，12小時累積雨量達到338.5毫米，也發生零星淹水和小範圍落石，所幸所有災情均已妥善處置且無人員傷亡情形，瑞芳區公所也已緊急安置收容受災的居民。

新北市政府指出，按照氣象署及新北市氣象團隊的情資研判，目前中颱山陀兒位於新北市南南西方約340公里海面上，以每小時8轉4公里速度，向北北東轉北方向移動，7級暴風半徑縮小為180公里，預估颱風中心登陸後，會緩慢北上並持續減弱，7級暴風圈可能不會影響到新北市，新北市納入海上及陸上警報的機會大幅降低。

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▲昨夜新北瑞芳降雨全國之冠 侯友宜親赴多處視察及勘災。（圖／記者郭世賢翻攝）

侯友宜在3日早上9點召開第6次工作會報時，針對2日深夜北海岸和東北角的強降雨，特別關心各區公所的災情和處置情形，並提醒3日仍然會有強風大雨，沿海地區和烏來山區要持續留意強降雨帶來的坍方落石、土石流和積淹水情形。同時要求市府團隊要持續利用多元管道，向民眾發布各項防颱宣導及說明災情處置進度，截至上午10點新北市府已經累計發布2865則颱風相關訊息。

侯友宜在會後，立即趕往三峽區長福橋視察橋梁改建工程的防汛作業，並接續到瑞芳高工勘查後方邊坡崩塌的搶災工作進度，同時指示朱惕之副市長前往新店區平廣路視察邊坡復建防災工程。侯友宜表示，感謝所有防災單位這4天來的全力戒備，還有昨夜強降雨時的即時應變，確保各項防汛防災工程的安全，要求市府團隊再持續堅持下去，跟所有協助搶災的事業單位、開口廠商和國軍弟兄一起並肩作戰，把每一次的災害作最妥適的處置，新北市府的職責就是要守護民眾的生命財產安全。

侯友宜特別提醒所有市民朋友，3日仍然有強風大雨，全市會暫停垃圾收運作業，待颱風過後會全力投入市容復原工作；還是請大家配合新北市府各項管制措施，切勿前往觀浪、戲水及釣魚，以維自身安全。相關資訊請至臉書「我的新北市」、LINE「新北市政府」及「新北災訊E點通」查詢，市府將隨時更新動態。

▲昨夜新北瑞芳降雨全國之冠 侯友宜親赴多處視察及勘災。（圖／記者郭世賢翻攝）

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