　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／旗津男觸電送醫！強風吹走鐵皮屋頂割斷電線釀禍

▲旗津發生一名男子被斷落電線觸及，造成觸電送醫 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲旗津發生一名男子被斷落電線觸及，造成觸電送醫 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市旗津區中洲三路發生民眾遭電傷！據了解，疑似是今天（3日）中午因為山陀兒颱風的風力過大，吹走民宅的鐵皮屋頂，鐵皮屋頂割斷電線，垂落的電線造成民眾觸電，目前該民眾意識清楚，已經被送往醫院救治當中。

據了解旗津區中洲三路電線桿電線掉落，造成一名40歲民眾受傷 ，臉部、右腳踝4-5%1-2度電擊傷、意識清醒。

▲高雄旗津發生民眾被電線觸電受傷 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄旗津發生民眾被電線觸電受傷 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

ET快訊
快訊／驚天巨浪3層樓高！　翻過小港防波堤
快訊／山陀兒來了！吹翻「3.8噸重貨櫃」　恐怖畫面曝
快訊／北北基達標！12縣市明符合停班課標準　最新風雨預報出爐
快訊／山陀兒登陸狂風強襲！高雄捷運「世運至岡山」緊急停駛
小港風雨瞬間停止！　粉專：就是颱風眼
快訊／山陀兒12:40登陸高雄小港！
快訊／醫院大火8死！　還有2人失聯
鄭明典示警「強颱減弱」1現象：雨量可能嚴重低估
高雄民宅屋頂「整片掀飛」！　女驚恐尖叫
快訊／鐵皮割斷電線！　旗津男觸電送醫
快訊／高雄警衛亭被吹倒！　1人慘遭壓困
快訊／山陀兒狂風肆虐高雄　頂樓鐵皮吹落砸2車

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／基隆長庚醫院也傳火警！13樓管道間竄濃煙　緊急疏散126人

颱風天司機找工地迷路　員警一查...車上3人全是失聯移工

快訊／山陀兒登陸小港強風狂虐！高雄49585戶大停電

快訊／山陀兒猛襲高雄！「3.8噸重貨櫃」接連被吹翻　恐怖畫面曝

山陀兒掀3層樓高驚天巨浪　翻過小港海岸防波堤...恐怖畫面曝

快訊／東港安泰醫院惡火！最新傷亡數字曝光　8人死亡、2人失聯

桃園86歲嬤颱風天外出迷路　警地毯式搜索10分鐘在泥田尋獲

陷假投資陷阱！與「理財專員」面交8次　彰化男慘噴近千萬

快訊／旗津男觸電送醫！強風吹走鐵皮屋頂割斷電線釀禍

快訊／17級強風轟炸高雄！小港工地警衛亭被吹倒　1人慘遭壓困

騎士停紅燈提早起步　與公車相撞搶救不治

楊繡惠為籃籃解圍「沒有在挺誰」！　曝她有「超硬靠山」：不會沒工作

李多慧偷講「X北」秒裝傻　搞怪摀嘴：剛說什麼不知道

泰國女老師緊抱學生到最後一刻　火燒車釀23亡司機認太怕先逃跑

《不熙娣》班底失言「強迫人出櫃」　Miyake發聲道歉...電視台：暫停邀約！

忽視 #山陀兒 颱風！2隻猴猴跑到三仙台海岸觀浪

《換乘2》海恩幫記者舉麥超圈粉　來台強撞山陀兒「講到美食眼睛亮了」

比走路還會！嬤帶嫩嬰做瑜珈　扶地抬臀做出下犬式

想在農場與羊拍甜美風　她沒站穩跌倒成狼狽風

孫媳婦跟八旬嬤拿錢買冰　秒掏700霸氣寵人暖哭網

快訊／基隆長庚醫院也傳火警！13樓管道間竄濃煙　緊急疏散126人

颱風天司機找工地迷路　員警一查...車上3人全是失聯移工

快訊／山陀兒登陸小港強風狂虐！高雄49585戶大停電

快訊／山陀兒猛襲高雄！「3.8噸重貨櫃」接連被吹翻　恐怖畫面曝

山陀兒掀3層樓高驚天巨浪　翻過小港海岸防波堤...恐怖畫面曝

快訊／東港安泰醫院惡火！最新傷亡數字曝光　8人死亡、2人失聯

桃園86歲嬤颱風天外出迷路　警地毯式搜索10分鐘在泥田尋獲

陷假投資陷阱！與「理財專員」面交8次　彰化男慘噴近千萬

快訊／旗津男觸電送醫！強風吹走鐵皮屋頂割斷電線釀禍

快訊／17級強風轟炸高雄！小港工地警衛亭被吹倒　1人慘遭壓困

美日澳加在高雄舉辦GCTF國際研習　全球21國、161專家與會

快訊／基隆長庚醫院也傳火警！13樓管道間竄濃煙　緊急疏散126人

颱風假連放又有國慶！學生怕影響段考　教育局：可彈性調整評量

以色列矢言報復！　外交官預告：將對伊朗發動「強烈且痛苦」回應

颱風天司機找工地迷路　員警一查...車上3人全是失聯移工

山陀兒登陸適逢退房時間　高雄承億：旅客今晚可免費續住

快訊／山陀兒登陸小港強風狂虐！高雄49585戶大停電

《當雨水再次降下》紀錄片花蓮首映　見證馬太鞍部落文化變遷

快訊／北北基達標！12縣市明天符合停班課標準　最新風雨預報出爐

快訊／山陀兒猛襲高雄！「3.8噸重貨櫃」接連被吹翻　恐怖畫面曝

社會熱門新聞

颱風夜噩耗　資深議員病逝！

高雄破紀錄17級強風　馬路「起大浪」變海面

即／高雄風超大紅綠燈攔腰斷　元亨寺牌樓倒塌

颱風山陀兒來襲　造成2死、102傷

新竹色魔把人體當玩物！性侵2女上訴判更重

高雄掀狂風！四門冰箱「登陸馬路」

快訊／屏東安泰醫院火警！11樓3人無心跳

玩夾娃娃機送iPhone！台主已讀不回被判刑

山陀兒登陸倒數！高雄人收罕見「避難警報」

桃園8旬婦走失5天　「三媽」抬轎人草叢中尋獲

快訊／東港安泰醫院惡火！　8人死亡、2人失聯

即／山陀兒12:30將登陸小港　高市府急發避難警報

即／再增3人！安泰醫院火警　4男2女無心跳搶救中

花裙妹颱風天騎車被吹倒　暖男駕駛1善舉被讚爆

更多熱門

相關新聞

即／17級強風吹倒小港工地警衛亭　1人慘遭壓困

即／17級強風吹倒小港工地警衛亭　1人慘遭壓困

高雄市小港區大業南路一處工地就在今天（3日）傳出工地警衛亭疑似承受不住山陀兒颱風的瞬間17級風力倒塌，結果有一位民眾被倒塌的警衛亭給壓在底下，目前警方已經先行到場幫忙移開警衛亭，至於傷勢還在了解當中。

台東大武溪水暴漲淹過橋面　緊急封路

台東大武溪水暴漲淹過橋面　緊急封路

金崙大橋北端入口路樹倒塌阻　警、民協力迅速清除

金崙大橋北端入口路樹倒塌阻　警、民協力迅速清除

台中七期百貨開店不到1hr　停車場全滿「人潮擠爆」

台中七期百貨開店不到1hr　停車場全滿「人潮擠爆」

山陀兒將登陸！鄭明典示警1現象：雨量可能嚴重低估

山陀兒將登陸！鄭明典示警1現象：雨量可能嚴重低估

關鍵字：

高雄旗津鐵皮屋山陀兒颱風電線

讀者迴響

熱門新聞

山陀兒登陸後　專家：6至12小時內崩潰

颱風夜噩耗　資深議員病逝！

全台颱風假連三？　戴立綱誠實1句話回應　

山陀兒發威「1縣市竟出太陽」　當地人炸鍋：天氣晴

依依前夫首發聲「不要再造謠顛倒是非」　離婚協議內幕全說了

快訊／雙北等11縣市明風雨續達停班課標準　氣象署最新預報出爐

山陀兒「今午登陸」迅速減弱　明成熱帶低壓

高雄連放4天颱風假？陳其邁回應了

日女YTR「無罩駕駛」搖晃片吸百萬流量

別再說高雄無感！2樓露臺洗衣機被吹走

山陀兒恐回馬槍！　日氣象廳：登陸後掉頭返屏東

加油、繳停車費「發票中1000萬」！　獎落2縣市

北市連放3天颱風假？　台大氣象團隊估：不會被納陸上警報範圍

「怪颱」山陀兒將登陸　4縣市嚴防瞬間暴雨

高雄破紀錄17級強風　馬路「起大浪」變海面

更多

最夯影音

更多

騎士停紅燈提早起步　與公車相撞搶救不治

楊繡惠為籃籃解圍「沒有在挺誰」！　曝她有「超硬靠山」：不會沒工作

李多慧偷講「X北」秒裝傻　搞怪摀嘴：剛說什麼不知道

泰國女老師緊抱學生到最後一刻　火燒車釀23亡司機認太怕先逃跑

《不熙娣》班底失言「強迫人出櫃」　Miyake發聲道歉...電視台：暫停邀約！

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面