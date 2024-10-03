快訊／旗津男觸電送醫！強風吹走鐵皮屋頂割斷電線釀禍

▲旗津發生一名男子被斷落電線觸及，造成觸電送醫 。（圖／記者吳奕靖翻攝）
記者吳奕靖／高雄報導
高雄市旗津區中洲三路發生民眾遭電傷！據了解，疑似是今天（3日）中午因為山陀兒颱風的風力過大，吹走民宅的鐵皮屋頂，鐵皮屋頂割斷電線，垂落的電線造成民眾觸電，目前該民眾意識清楚，已經被送往醫院救治當中。
據了解旗津區中洲三路電線桿電線掉落，造成一名40歲民眾受傷 ，臉部、右腳踝4-5%1-2度電擊傷、意識清醒。
▲高雄旗津發生民眾被電線觸電受傷 。（圖／記者吳奕靖翻攝）
▲旗津發生一名男子被斷落電線觸及，造成觸電送醫 。（圖／記者吳奕靖翻攝）
記者吳奕靖／高雄報導
高雄市旗津區中洲三路發生民眾遭電傷！據了解，疑似是今天（3日）中午因為山陀兒颱風的風力過大，吹走民宅的鐵皮屋頂，鐵皮屋頂割斷電線，垂落的電線造成民眾觸電，目前該民眾意識清楚，已經被送往醫院救治當中。
據了解旗津區中洲三路電線桿電線掉落，造成一名40歲民眾受傷 ，臉部、右腳踝4-5%1-2度電擊傷、意識清醒。
▲高雄旗津發生民眾被電線觸電受傷 。（圖／記者吳奕靖翻攝）
※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]※
讀者迴響