黎巴嫩外長：真主黨領袖遭暗殺前　曾同意停火21天

▲黎巴嫩真主黨領袖納斯拉勒9月27日死於以軍空襲。（圖／達志影像）

記者詹雅婷／綜合報導

黎巴嫩外交部長布哈比（Abdallah Bou Habib）向CNN透露，真主黨已故領袖納斯拉勒（Sayyed Hassan Nasrallah）在被以色列暗殺的前幾日，已同意暫時停火21天。在上周舉行的聯合國大會上，美國總統拜登、法國總統馬克宏等人均呼籲暫時停火。

布哈比在2日播出的訪問中提到，「他（納斯拉勒）同意了，他已經同意」，黎巴嫩完全同意停火，但要與真主黨協商，黎巴嫩國會議長柏瑞（Nabih Berri）有和真主黨磋商，也向美國、法國進行通報，黎巴嫩被告知以色列總理納坦雅胡同意拜登與馬克宏的立場。

This is MASSIVE



Lebanese Foreign Minister Abdallah Bou Habib confirms Hezbullah agreed to a ceasefire, and the Lebanese government informed America, who said Israel also accepted.



Then Israel killed Sayyed Hasan Nasrallah.



This is US diplomacy. pic.twitter.com/5EBp6H7xpZ — Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) October 3, 2024

布哈比繼續說，白宮資深顧問霍克斯坦（Amos Hochstein）當時準備前往黎巴嫩進行停火談判，「納坦雅胡同意這一點，我們也得到真主黨的同意，但你也知道後來發生了什麼事」。就在9月27日，真主黨領袖納斯拉勒命喪以色列空襲。

此前，美國、法國、澳洲、加拿大等多國發表聯合聲明，呼籲停火21天，主張透過外交管道來解決，避免邊境情勢進一步升級。