黎巴嫩外長：真主黨領袖遭暗殺前　曾同意停火21天

▲黎巴嫩真主黨領袖納斯拉勒9月27日死於以軍空襲。(圖/達志影像)

記者詹雅婷/綜合報導

黎巴嫩外交部長布哈比(Abdallah Bou Habib)向CNN透露,真主黨已故領袖納斯拉勒(Sayyed Hassan Nasrallah)在被以色列暗殺的前幾日,已同意暫時停火21天。在上周舉行的聯合國大會上,美國總統拜登、法國總統馬克宏等人均呼籲暫時停火。

布哈比在2日播出的訪問中提到,「他(納斯拉勒)同意了,他已經同意」,黎巴嫩完全同意停火,但要與真主黨協商,黎巴嫩國會議長柏瑞(Nabih Berri)有和真主黨磋商,也向美國、法國進行通報,黎巴嫩被告知以色列總理納坦雅胡同意拜登與馬克宏的立場。

This is MASSIVE



Lebanese Foreign Minister Abdallah Bou Habib confirms Hezbullah agreed to a ceasefire, and the Lebanese government informed America, who said Israel also accepted.



Then Israel killed Sayyed Hasan Nasrallah.



This is US diplomacy. pic.twitter.com/5EBp6H7xpZ