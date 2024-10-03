高雄愛河旁搖滾區驚現「水龍狂捲」　鐵皮屋原地解體

▲ 高雄愛河旁巷弄內出現風切，彷彿有一場小型龍捲風。（圖／翻攝FB／爆料公社、爆料公社二社）

圖文／CTWANT

颱風「山陀兒」今（3）日中午12時40分高雄市小港區登陸，為各地帶來強風豪雨。一名住在前金區的網友稍早在愛河旁巷弄拍到驚人風切，讓她驚呼現場彷彿有一個小型龍捲風，窗戶感覺都快被吹破了。此外，鳳山也有一名房仲網友拍下附近樓頂鐵皮屋被掀翻解體的畫面，直呼「爆傻眼」。

一名網友3日在臉書「爆料公社二社」貼出一段影片，注明「小小龍捲風」。影片中只見強烈的氣流在巷弄內颳起旋風，將大量雨水捲入，看起來如同水龍狂捲。而噴濺的水氣拍打在一旁的建築物上，也震得窗戶也發出劇烈撞擊聲；這名原PO透露，影片拍攝位置在高雄前金區的愛河河道旁，還直呼「感覺窗戶快破了！」

此外，還有家住高雄風山的網友拍下附近樓頂有鐵皮屋頂直接被吹翻解體的畫面，只見鐵皮屋在強勁風勢中劇烈搖晃，只見屋頂先是被掀開一角，隨即宛如紙張般被高高吹起，並在空中被撕得四分五裂，隨即重重砸落在附近建築的屋頂上，嚇得這名拍攝的房仲網友直嘆「爆傻眼！」

根據中央氣象署3日下午17時30分前後資訊，山陀兒已經減弱為輕颱，目前中心位置在高雄北北東方約30公里之處，以每小時6轉4公里的緩慢速度向北進行。暴風圈壟罩苗栗以南、花東陸地及澎湖，對桃園以南、南投、宜蘭、花蓮、台東地區及澎湖構成威脅，預計強度有持續減弱的趨勢。

中央氣象署提醒，今日傍晚至晚間各地風力明顯偏強，台南以南地區、台中至嘉義沿海空曠地區及澎湖、馬祖易有11級以上強陣風，桃園至嘉義地區、新北市沿海空曠地區及恆春半島、蘭嶼、綠島易有9至10級強陣風，其他地區亦有較強陣風。民眾住處室外懸掛物、招牌、圍籬及鷹架等應加強固牢，陽台之盆景等應妥善放置。

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