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水淹到下巴！泰記者「只剩1顆頭」快滅頂　網友：真．沉浸式採訪

記者泡水採訪快滅頂　村民冷回1.12公頃稻田「差20天收成」全沒了

▲泰國進入雨季後有許多地區發生洪水氾濫，近日出現記者泡在水裡快要滅頂堅持採訪的畫面。（圖／翻攝自小紅書）

圖文／CTWANT

泰國近期進入雨季，有多個地區降下大雨卻排水不及，堤防潰堤後發生洪水氾濫，災情慘重。近日網路上瘋傳一段當地記者採訪片段，一名男記者泡在水裡只剩一顆頭，仍認真與受訪者對話，受訪者種植稻田卻在收成前全泡湯，竟依舊表現冷靜淡定，讓全網被「沉浸式採訪」笑翻。

近期網路上各大論壇和影音平台有一段泰國記者影片引起討論，內容是泰國新聞台播報泰北素可泰境內的永河水位高漲，短短15分鐘就造成一場洪災，潰堤的洪水湧入河岸附近居民家中，從記者和受訪者都泡在水裡，水位高到快滅頂，相當驚人。

儘管如此，記者仍敬業地拿著麥克風採訪居民，而受訪者冷靜表示，自己擁有1.12公頃的稻田，過20天左右就能夠收成，如今因洪水潰堤他這段時間的努力全泡湯了。

記者泡水採訪快滅頂　村民冷回1.12公頃稻田「差20天收成」全沒了

▲泰國記者在臉書分享採訪洪災的狀況，記者和攝影師只能在水裡苦中作樂。（圖／翻攝自臉書／Nutdanai Narach）

許多網友見到受訪者面對農業損失還能如此淡定，替他感到心疼卻又被他的黑色幽默逗笑，「泰國人的幽默感太強了吧」、「根本來不及，15分鐘洪水就把房子和農田都淹沒」、「水淹那麼高還能這麼冷靜，該佩服他們嗎？」、「真．沉浸式採訪」。

除此之外，有其他泰國記者紛紛在臉書分享採訪洪災的狀況，記者和攝影師只能在水裡苦中作樂，有時候泡在水裡，或是趴在周遭漂浮的木板上，居民們看到鏡頭還會勉強露出微笑。

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